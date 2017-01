Nikoho před sebe nepustíme, věří ústecký kouč Skála

Šilhavý je férový trenér, tvrdí „ústecký“ slávista Blýsknout se v druholigovém Ústí, odtud se vyhoupnout do velkého fotbalu. Slávistický univerzál Patrik Gilián ovšem nejdřív musí trenéra Skálu přesvědčit na testech. „Chci se ukázat, snad se mi to podaří,“ přeje si dvacetiletý Slovák. „Když mi volal agent, jestli chci jít do Ústí, ani na chvíli jsem neváhal. Chtěl jsem to zkusit, je to dobrá příležitost zahrát si 2. ligu.“ Ústí tvoří kádr pro budoucnost a Gilián by do něj mohl patřit. „Na podzim jsme ho sledovali v juniorce Slavie a jde o alternativu od pravého beka až do útoku. V létě mu končí smlouva, a když zapadne do kolektivu a bude připravený na 2 .ligu, může nás doplnit,“ tvrdí výkonný ředitel Petr Heidenreich. Rodák z Rimavské Soboty musí zvládnout přechod do seniorského fotbalu. „Jsem rád, že jsem z juniorky odešel a že budu zkoušet dospělý fotbal, protože to je úplně něco jiného,“ chápe. Navíc prosadit se do áčka Slavie, do kterého čínští majitelé pumpují peníze a nové posily, je složité. „Teď je tam hodně peněz a vedení klubu nakupuje hlavně hotové hráče. Ale možná se do áčka podívá i někdo z mladých a třeba se to někdy poštěstí i mně.“ Slávistický trenér Jaroslav Šilhavý na něj zapůsobil. „Párkrát nás vzal na trénink, když potřebovali nahradit zraněné hráče. Je to férový trenér, moc se mi líbil.“



Milovník kreslení a basketu Gilián může nastupovat na více pozicích. „Nejdéle jsem hrál pravého obránce, ale v poslední době jsem kopal v juniorce i na hrotu či podhrotu. Trenér Řehák byl také útočník a já jsem se mu v útoku zalíbil. Ale dal jsem jen dvě branky.“