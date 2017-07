Ústí nad Labem našlo brankáře, Kotěra brzy přesvědčil

Černý Petr tak zbyl na testovaného Rusa Alexandera Sikorského. I když ne tak docela. „Ne že by nezaujal, je to celkem zajímavý brankář,“ míní Skála. „Ale je v Česku nováček, musí si zvyknout na jiné prostředí a na komunikaci. Takže co mám informace, bude působit v třetiligovém Litoměřicku.“

22letý Marián Tvrdoň už v Ústí tvořil dvojici se Zachardou, o dva roky starší Jakub Kotěra v létě přišel na testy. Odchovanec Sparty a bývalý mládežnický reprezentant působil v Neugersdorfu a Košicím vychytal postup do ligy.

Ústí ve středu padlo s Teplicemi 2:3, ale prvoligového souseda podusilo. „Pro mě rozhodně pozitivnější vystoupení než proti Plzni,“ zmínil Skála hrozivé entrée do letní přípravy, debakl 1:8 u vicemistra. „Proti Teplicím už to nebylo tak bázlivé, kluci hráli aktivně.“ V sobotu Ústí od jedenácti hodin v Roudnici vyzve Duklu.

Další druholigista Varnsdorf ve středu podlehl Hradci Králové 2:3, ač po 10 minutách vedl zásluhou gólů Zierise 2:0. Tým kouče Frťaly v sobotu v 11 hraje v Heřmanicích s Neugersdorfem, za který bude debutovat exteplický Vachoušek.