Ústecký ředitel Heidenreich: Prohra 2:5 nás vyděsila, ale nepanikaříme

Ústí je po šestém kole se čtyřmi body předposlední. „Pořád věřím, že máme dobrý tým. Výkony v předchozích zápasech, tréninkový proces ani žádné další věci neukazují na to, že by se v týmu něco dělo, ale nepotvrzujeme to výsledkově, což je problém. Všichni si to uvědomujeme a mobilizujeme síly na to, abychom v pátek doma proti Pardubicím uspěli.“

Úspěch v páteční bitvě má být omluvou fanouškům za úterní kolaps s Vlašimí. „Hned po zápase jsem o tom dlouze mluvil s trenéry, shodli jsme se na tom, že nám neprospěl náš rychlý gól ve třetí minutě. Hráči podlehli uspokojení, tým přestal plnit, co má, a obdrželi jsme laciné góly po individuálních chybách. Přestože jsme pak měli hodně šancí i tlak, abychom ten zápas převrátili v náš prospěch, dopadlo to špatně, byť průběh zápasu zase tak jednoznačný nebyl,“ tvrdí Heidenreich.

I proto šéf zatím neuvažuje o nějakých sankcích či ultimátu. „Tohle může přijít ve chvíli, kdy to někdo odflákne nebo se dějí nějaké jiné věci. Neříkám, že se neděje nic, výsledek je to hrozný, ale není důvod někoho sankcionovat. Na tyhle tvrdé metody je času dost!“ Ke spokojenosti ale mají v Ústí zatím daleko. „Chtěli jsme být jinde v tabulce a potvrdit výsledkově výkony, které předvádíme na hřištích soupeřů. Všude nás všichni chválí, ale možná nám chybí góly,“ přemýšlí šéf.

Jeho důvěru zatím mají hráči i trenér Jiří Skála, který tým převzal v letní přestávce po Petru Němcovi. „Jiří Skála má absolutní důvěru! Splňuje přesně to, co jsme po něm chtěli. Věděli jsme, že bude chvilku trvat, než mužstvo naučíme nový styl. Možná nás trošku uspokojila příprava, hráli jsme dobře i s těžkými soupeři. Teď taky nehrajeme úplně špatně, naopak, troufnu si říct, že kromě Ostravy nás nikdo nepřehrál. Ale výsledky a postavení v tabulce vypadají hrozivě,“ uznává Heidenreich.

Věří však, že se to brzy zlomí. „Děláme pro to maximum. Zápasů je před námi na podzim ještě dost, máme hodně času dělat dobré výsledky i body. Tak snad to přijde co nejdříve!“