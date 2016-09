VIDEO: Pěkný přímák, rána do šibenice. Žatec ovládl přestřelku s Brnou

Lídr ústeckého přeboru nevstoupil do utkání s Brnou ideálním způsobem. Hosté šli nečekaně do vedení už ve dvanácté minutě, když dorazil míč do prázdné sítě Jan Bartoš. Inkasovaná branka domácí zmátořila a Klinec dvěma zásahy skóre otočil - ke trefě z 36. minuty přidal nechytatelnou střelu z volného přímého kopu.

Ačkoli jeho gól přišel chvíli před pauzou, do kabin se nakonec šlo za nerozhodného stavu. Hrubky domácího krajního beka využil David Řezníček - 2:2.

Videa, tabulky... Jak dopadly zápasy v jiných soutěžích, najdete na webu výsledky.com. Duely můžete sledovat i živě na tvcom.cz.

Trenér Žatce do druhé půle zamíchal se sestavou a změny mu skvěle vyšly. Do závěrečného hvizdu totiž na hřišti vládlo jeho mužstvo. Po hodině hry vrátil domácím vedení po protiútoku Antonín Hynek. O pár minut později propálil obranu hostů Richard Zelinka a poslední trefu v duelu zaznamenal zmiňovaný Hassman.

Další videa Pusťte si také sestřihy z dalších soutěží

Výsledky 4. kola: Kadaň - Proboštov 5:3 (4:0), Žatec - Brná 5:2 (2:2), Vilémov - Hrobce 1:2 (1:0), Litoměřicko B - Louny 2:0 (1:0), Litvínov - Horní Jiřetín 0:1 (0:0), Krupka - Srbice 3:1 (1:0), Modlany - Bílina 1:3 (0:1).