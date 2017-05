VIDEO: Gólové hody v přeboru, Brná jich viděla devět, Kadaň osm

První zmiňované utkání přineslo nejpřekvapivější výsledek – třináctá Brná zaskočila třetí Srbice a za pouhý poločas nasázela favoritovi pět branek! Hattrickem se blýskl Tomáš Heřman. Po změně stran už si Brná vypracované vedení v klidu pohlídala, hosté dali zbylé dva góly až v závěru.

Videa, tabulky... Jak dopadly zápasy v jiných soutěžích, najdete na webu výsledky.com. Duely můžete sledovat i živě na tvcom.cz.

„Jeden můj kamarád tady prohlásil, že fotbal nemá logiku a místo toho, abychom 0:4 prohrávali, tak jsme do poločasu dali 5 branek a vedli jsme 5:1. Do čeho jsme praštili, to spadlo do brány,“ prohlásil kouč Brné Milan Česlák pro klubový web.

Další videa Pusťte si také sestřihy z dalších soutěží

Výsledky 26. kola: Kadaň - Litvínov 5:3 (1:2), Louny - Horní Jiřetín 6:0 (3:0), Brná - Srbice 6:3 (5:1), Žatec - Bílina 3:2 np (2:2), Vilémov - Krupka 3:0 (2:0), Litoměřicko B - Neštěmice 2:3 (2:0), Modlany - Proboštov 3:2 (2:1).