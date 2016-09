Bohatí vs. ostatní. Evropský fotbal volí šéfa. Jakou půjde cestou?

U Michela Platiniho měli zastání, protože jim dal naději: „Chci, aby i kluby z menších zemí hrály Ligu mistrů. Chci, aby z ní měly peníze.“ Pro koho Češi zvednou ruku teď, když Platini musel skončit?

Ve hře zbývá slovinský právník Aleksander Čeferin a nizozemský matador Michael van Praag. Dnes se v Aténách volí nový prezident fotbalové Evropy.

„Máme trochu obavy, kam se to zvrtne,“ říká generální sekretář Fotbalové asociace Rudolf Řepka.

Na co narážíte?

Nejbohatší kluby z nejsilnějších soutěží si prosadily, že budou mít od roku 2018 automaticky čtyři nejlepší týmy v Lize mistrů. Tím pádem si zbytek Evropy rozdělí jen šestnáct míst. Češi a jiné střední či menší asociace, kterých je v Evropě většina, se ocitnou v téměř beznadějné situaci.

Liga mistrů v nedohlednu?

Přesně tak. Pomalu můžeme zapomenout, že český mistr 2018 půjde přímo do Champions League. Leda zázrakem. Slíbené a domluvené neplatí. Obávám se, že se jen prohloubí propast mezi nejbohatšími kluby a těmi zbylými.

To nový prezident UEFA připustí?

Nejspíš bude muset, protože žádný Platini číslo 2 tu není. Držitel tří Zlatých míčů, legenda, přirozená autorita, revolucionář. Jakmile vešel do dveří, bylo cítit, že je tu pan Někdo.

Velkým přece vadilo, že myslí hlavně na malé.

Ale jeho aura byla tak veliká, že se o Platiniho názorech nepolemizovalo: Když to tvrdí Michel, musí to být nejlepší řešení. I nejbohatším soupeřům dokázal vzdorovat. Bohužel udělal jednu chybu (bez dokladu přijal dva miliony švýcarských franků od bývalého šéfa FIFA Blattera za poradenské služby – pozn. red.), což ho stálo místo a menší státy na to zřejmě doplatí.

Už za ně nikdo nebude bojovat?

Vypadá to tak. Evropská klubová asociace ECA si dupla, že chce mít čtyři týmy ze čtyř nejsilnějších soutěží přímo v Lize mistrů. Bez předkol (v současnosti to je Španělsko, Německo, Anglie a Itálie). A co za tři roky? Budou chtít pátého? Šestého? Nebo si rovnou vytvoří vlastní Superligu? Chtějí pořád víc a víc peněz, jejich tlak narůstá, jenže my nemůžeme couvat dál. Leckdo to přirovnává k vydírání.

Klubové ikony Barcelona, Real, Juventus nebo Bayern dávají jasně najevo, že nepotřebují hrát s Razgradem, Plzní nebo Legií Varšava.

Já respektuju, že Ligu mistrů musí hrát hlavně ty největší kluby, zároveň říkám: Buďte solidární, potřebujete podhoubí! Menší kluby vychovávají mladé hvězdičky pro špičkové kluby, ale co nastane, až budou menší vymírat? Vakuum, prázdnota. Kam až je schopná vystoupat bláznivá finanční spirála v Anglii, kde mají kluby tolik peněz z televizních práv, že nekupují hráče pod deset milionů liber? Obě strany by měly dojít ke kompromisu.

Je to reálné?

Zatím ne. Velké kluby z ECA o tom nechtějí slyšet. Klidně založí svou vlastní soutěž. Jako to zkusily nejzámožnější basketbalové značky s Euroligou.

Jak může zapůsobit nový šéf UEFA?

Záleží na něm, na jaké straně bude stát. Zatím z toho máme rozpačitý dojem.

Proto nevíte, koho volit?

Ano. Česko patří do skupiny sedmi zemí, která hodlala vystupovat jednotně, aby ukázala, že je v rámci Evropy silná. Rakušani, Švýcaři, Poláci, Slováci... Teď si myslím, že ani my se neshodneme. Evropa je příliš rozpolcená a spousta států se rozhodne až po závěrečné řeči v Aténách.