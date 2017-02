Hráči musí být zodpovědnější, ví třinecký trenér a mění myšlení hráčů

„Hráči pochopili, jaký je cíl i to, že pokud chtějí jít nahoru, tak musejí změnit svůj přístup k tréninkům i ke hře. Být zodpovědnější. Jsou to profesionálové a tak se musejí chovat,“ řekl Jiří Neček, jehož těší, že se v týmu vytvořila výborná parta.

To potvrzuje i generální ředitel klubu Karel Kula. „Už je vidět, že je to jiné mužstvo než na podzim. Kluci pochopili, že bez dřiny to nejde.“

Kula je rád, že se v dosavadních přípravných zápasech, kdy v jednom remizovali a tři vyhráli, ukázalo, že Třinečtí mohou hrát slušnou partii s kterýmkoliv soupeřem. „Myšlení hráčů se opravdu změnilo a věřím, že to tak bude pokračovat,“ podotkl Kula.

„Už je to jednolitý celek, který táhne spolu. Před tím se každý díval na sebe a na špatné věci, co dělají druzí. Dnes si už kluci na sebe křiknout. Zaskočí jeden za druhého, aniž by byli uražení, že někdo něco vypustil. Navíc vypustit něco si už vůči ostatním nedovolí. I to se změnilo.“

Trenér Neček chtěl mužstvo posílit o tři hráče. Zatím má dva – záložníka Šimona Šumberu ze Znojma a útočníka Stanislava Vávru z Brna.

„Šimon hrál výborně proti Austrii Vídeň (2:2) výborně. Škoda že pak onemocněl,“ řekl Jiří Neček. „Velmi dobře si vede i Standa Vávra. Proti Hlučínu (5:0) dal gól a taky proti Baníku (1:0) hrál slušně. Oba budou pro náš tým přínosem.“

Třinečtí ale potřebují doplnit obranu, jelikož stoper Muamer Avdič je po operaci ramena. „A to je velká komplikace. Hledáme ještě jednoho stopera,“ potvrdil Jiří Neček. Mohl by jím být Jan malík, který už dříve v Třinci působil. „Víme, že končí ve Varně. Je to jeden z adeptů, ale díváme se i po dalších,“ uvedl Karel Kula.

Podle něj bude Avdič chybět až měsíc a půl. „Moc nepočítáme s tím, že by na jaře do hry naskočil,“ přiznal Kula. „Už loni měl výpadek kvůli zlomenému kotník. Teď se do toho dostával a přišlo rameno... Až se uzdraví, tak se bude muset rozehrávat v juniorce.“