Třinecká bída: ani jedna výhra venku. Kádr se musí změnit, říká trenér

„Sezona nebyla vůbec vydařená,“ uznal třinecký trenér Jiří Neček. Třinečtí skončili dvanáctí s 34 body.

Neček převzal mužstvo po osmém kole po Martinu Zbončákovi, když měl tým pět bodů.

„Nakopnout mančaft bylo moc těžké,“ uvedl Jiří Neček. „Pro některé hráče jako by druhá liga byla strop, další byli za zenitem. I proto bylo náročné do týmu vletět a rozstřelit ho, takže jsme čekali do zimy.“

Přesto šlo mužstvo do jarní části se 16 body. „To bylo hodně dobré, jinak bychom se se Sokolovem, Vítkovicemi a Frýdkem-Místkem až do závěrečného kola bili o záchranu,“ řekl Neček.

Důležité bylo i to, že Třinečtí od 14. kola šest zápasů v řadě neprohráli, porazili i Baník Ostrava 4:1. Velký problém však měli na hřištích soupeřů, tam za celou sezonu nevyhráli ani jednou, jen šestkrát remizovali.

„To bylo špatné,“ ví Neček. „Některé zápasy jsme měli dobře rozehrané, ve Vítkovicích, v Ústí nad Labem, ale neproměnili jsme šance, což nás venku nejvíce zlobilo a ukázalo se to i v posledním utkání v Českých Budějovicích (0:3). A třeba do Vlašimi jsme jeli bez vykartovaných hráčů, které jsme nedokázali nahradit.“

Hovořit o tom, jak se kádr změní, je zatím podle trenéra Nečka předčasné. „Dva tři hráči určitě odejdou, Vávrovi končí hostování. Některé kluky necháme v juniorce a vezmeme úplně jiné. Kádr se musí změnit.“