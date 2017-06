Od stresů k triumfu. Jak tři „H“ na malém Euru proslavili Bohemians

Česko má v sestavě borce, kteří patří AC Milán, Udine, FC Janov, Spartě, Slavii či Ajaxu. Útočník Schick dokonce během turnaje prošel v Juventusu první částí zdravotní prohlídky a až mistrovství skončí, velký přestup se uzavře.

Ale v základní jedenáctce v druhém utkání na turnaji nastoupili tři fotbalisté z Bohemians. „Trochu paradox, co?“ smál se Tomáš Souček, slávista, jenž poslední sezonu hostoval v Liberci. „Ale je úplně jedno odkud kdo je. Kluci z Bohemky odehráli spoustu zápasů v lize, jsou vyhraní.“

A taky odolní, boj o záchranu v lize je psychicky náročný. Bohemians se zachránili až v předposledním kole. „Ten tlak byl až nechutný,“ vybavuje si Hašek. „Dal by se srovnat s tím, když jsme nastupovali proti Itálii. Museli jsme vyhrát, aby to tady pro nás neskončilo.“

Krajní obránce Milan Havel, který tentokrát nastoupil vpravo, je stabilním hráčem jedenadvacítky. Středopolař Hubínek v kvalifikaci o Euro odehrál většinu zápasů. Krajní záložník Hašek se do týmu dostal až po kvalifikaci a nominaci si vybojoval až na soustředění před turnajem. „Říkal jsem si, jestli bychom se sem dostali, kdybychom z ligy sestoupili,“ přemítal Hašek.

V osmdesátých letech minulého století trenéři sestavovali československé národní mužstvo především z hráčů Bohemians, kteří dobyli ligový titul. Že by se něco podobného v nejbližší době opakovalo, to nehrozí. Ale v jedenadvacítce na klokany trenér Vítězslav Lavička spoléhá.

Ve středečním důležitém utkání v Tychách měla na hřišti od začátku tři zástupce Atalanta Bergamo, čtvrtý tým uplynulého ročníku italské ligy, která vedle anglické, španělské, německé a francouzské patří mezi pět elitních soutěží v Evropě.

A tři hráče vyslali Bohemians, byť Hašek tam hostuje ze Sparty. „Před zápasem jsme se tomu zasmáli, ale na hřišti to samozřejmě nijak nevnímáte. Je hezký, že když se porazí Itálie a Bohemka tam má tři hráče,“ poznamenal Hašek.

Do smíchu však během jara ani jednomu nebylo. Bohemians počítali především porážky, body nepřibývaly, zato stres se zvyšoval. „Ale jak jsme záchranu vykopali, spadlo to z nás. Nebyl problém pak přepnout na mistrovství Evropy, nebylo to z extrému do extrému, i když to tak může vypadat. Času do Eura zbývalo dost.“

Se záchranou v lize se pojí především úleva, radost až tolik nevynikne. To vítězství na mistrovství Evropy nad Itálií přineslo jiné emoce.

„Sleduje to celá Evropa, zajímá to hodně lidí i v Česku. Je to přece národní mužstvo. Do Polska za námi jezdí spousta fanoušků. Když tam stojíte v dresu, hrajou hymnu a slyšíte, jak ji lidí zpívají s vámi... Je to úžasný. Pak vám celý stadion fandí, Češi i Poláci. Fantastická atmosféra, k tomu skvělý výsledek. Když jste toho všeho součástí, je to pecka,“ líčil Hašek.

Radost z toho musí mít i trenér Bohemians, Martin Hašek starší, záložníkův otec. „Volali jsme si po zápase, ale spíš jsme mluvili jako táta se synem. Říkal, abychom si vážili, že jsme porazili Itálii. Pořád je to fotbalová země a jejich kluci hrají italskou ligu.“

Kdežto za Česko hráli tři kluci z Bohemians a góly dávali Trávník z Jablonce i Havlík ze Slovácka. Překonali brankáře AC Milán, o kterého má zájem Real Madrid...