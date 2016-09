Plzni, Spartě a Liberci začíná pohárový podzim, zápasy televize vysílají

Podzim v evropských pohárech se týká tří českých klubů z pěti, co se o účast snažily. Slavia a Mladá Boleslav však letní kvalifikací neprošly. Pro Plzeň, Spartu a Liberec začínají boje ve skupinách.

Doma se v prvním hracím kole představí jen Plzeň, ale i duely Sparty a Liberce můžete vidět. Spartu v Southamptonu vysílá ČT sport, zápasy Plzně a Liberce lze naladit na Nova Sport 1.

Ta přímým přenosem vysílá ještě utkání ze sparťanské skupiny mezi Interem Milán a Hapoelem Beer-Ševa. Na Nova Sport 2 lze sledovat Feyenoord proti Manchesteru United a také PAOK Soluň s Fiorentinou, což jsou soupeři Liberce.

Program Evropské ligy Jak ve čtvrtek hrají české týmy Karabach Agdam - Liberec (17.00 středoevropského času v Baku, vysílá Nova Sport 1) Plzeň - AS Řím (19.00, vysílá Nova Sport 1) Southampton - Sparta (21.05, vysílá ČT sport)

„Jsem moc rád, že máme zrovna AS Řím a doufám, že se na hřiště podívá i Totti. Je to pan fotbalista a dokazuje to i v devětatřiceti letech,“ říká plzeňský obránce Lukáš Hejda.

Francesco Totti je legenda, mistr světa z roku 2006. Nikdy nehrál za jiný klub než AS Řím, fanoušci ho zbožňují. V posledních letech do hry naskakuje jako náhradník, o víkendu se jako střídající hráč postaral o obrat proti Sampdorii z 1:2 na 3:2.

Vedle něj mohou v Plzni nastoupit další známí fotbalisté: zlý chlapec s modrýma očima Daniele De Rossi, potetovaný bijec Radja Nainggolan, elegán v útoku Edin Džeko, jehož pro velký fotbal připravily i Ústí nad Labem a Teplice, či někdejší supertalent Stephan El Shaarawy.

„Je v podstatě jedno kdo v dresu AS Řím nastoupí, protože jsou to všichni skvělí hráči. Džeko i El Shaarawy umí dát gól snad z každé pozice a my budeme muset být pořád stoprocentně koncentrovaní,“ zdůraznil Hejda.

V Plzni nebudou všechna místa obsazená, protože disciplinární komise UEFA uzavřela dva sektory za bránou na severní tribuně. Důvodem bylo rasistické chování fanoušků během kvalifikace o Ligu mistrů proti Ludogorci Razgrad.

Plzeň na bulharském soupeři ztroskotala, v předchozím kole vyřadila Karabach Agdam. A právě ten je prvním soupeřem Liberce.

Jeho výpravu čeká víc než čtyřhodinový let a těžký soupeř, což Plzeň ve 3. předkola poznala. Čelila obřím šancím a pak sama skórovala z jednoho centru.

Další nepříjemností pro Liberec je absence kapitána Pokorného, reprezentační stoper má poraněné koleno a týmu na hřišti bude chybět přibližně pět týdnů (více zde).

Mužstvo vstupuje do pohárů ve chvíli, kdy se mu vůbec nedaří v české lize. Ze šesti zápasů vyhrálo jen jednou a v tabulce je třetí od konce. Za ním jsou už jen týmy se zoufalou formou Jihlava a Příbram.

Sparta vyrazí do Anglie zřejmě bez Tomáše Rosického, který svůj start v Southamptonu označil za velmi nepravděpodobný, protože po nedávném zranění nemá ještě natrénováno. Nedojde tak na pikantní Rosického návrat do Anglie, kde do léta deset let působil v Arsenalu.

Týmu se herně příliš nedaří, v lize ztrácí dva body na vedoucí Zlín, který je po Southamptonu jeho nejbližším soupeřem.

Anglický klub v novém ročníku ještě nevyhrál, v Premier League má ze čtyř zápasů jen dva body za remízy s Watfordem a Sunderlandem, porážky sbíral na hřištích favoritů s Manchesterem United a naposled v sobotu s Arsenalem.

I když Southampton nepatří mezi elitní anglické kluby, už jen tamní fotbalové prostředí je pro každého českého fotbalistu lákadlem a svátkem.