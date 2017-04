Páníkova úleva. Až do Zlína bylo slyšet, jak to z nás spadlo, řekl kouč

Co pak naději na poháry... Hlavní je, že Zlín po sérii nezdarů konečně získal tři body.

„Vždycky se vám uleví. Tu sérii vám každý pořád předhazují, dokola připomínají. V úterý na pohár můžeme jet v pohodě,“ řekl Páník.

V lize jste šestí s malou ztrátou na třetí místo, v poháru hrajete semifinále. Co má přednost?

Pohár hrajeme už v úterý, je to vlastně za dva dny, bude to strašně těžké. Navíc na Slavii, která má široký kádr. Ale nebrečíme, přijedeme a budeme hrát tak, abychom jim to znepříjemnili. Hraje se to na jeden zápas, je to někdy vabank. Někdy to vyjde, někdy ne.

Na Bohemians jste zlomili nezdary. Jste spokojen?

Odehráli jsme výborný zápas z pohledu bojovníků a běžců. Ti eliminovali sílu Bohemky, v první půli jsme byli hodně nebezpeční, měli jsme i další dobré situace. Po přestávce se to otočilo, pod dojmem výsledku bylo jasné, že domácí budou mít tlak, šance. My jsme to přežili, někdy s nasazením života a někdy díky brankáři Švengrovi. Ukázalo se, jak je důležité, když dáte první gól.

Neměl jste během druhé půle obavy, že soupeř vyrovná, když jste nedokázali využít některý z brejků?

Kdybychom proměnili každý brejk, tak ti hráči nebudou hrát ve Zlíně, ale jinde. Ale v momentě, kdy vedeme, můžeme hrát náš fotbal, dokážeme dobře bránit, napadat a soupeře z brejků zlobit. To víte, že si říkáte, že už jste mohli rozhodnout. A pak se vám tam Bohemka v závěru nastěhuje, jsou tam závary...

A z jednoho z nich měli domácí kopat penaltu. Jak jste zákrok Hnaníčka na Bergra viděl?

Neviděl, měl jsem to daleko. Rozhodčí byl blíž, měl to před sebou. Já to neřeším, až na videu se podívám. V první půli jsme dali gól a taky nevím, jestli to byl ofsajd.

V týdnu jste říkal, že znáte recept, jak mužstvo probrat. Co jste udělal?

Stáhl jsme se do pozadí a dal jsem prostor asistentům, aby mohli víc působit na mužstvo, víc chválit hráče i víc trestat. Asistenti odvedli výbornou práci, já to sledoval z povzdálí. Byl to impulz, hráči zpozorněli, vnímali víc. Takže pochvala pro asistenty.