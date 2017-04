Zůstávám. Trenér Zeman potvrdil, že Pescaru po sestupu neopustí

„Mám smlouvu na příští sezonu. Věděl jsem, proč jdu do Pescary, a určitě to nebylo kvůli tomu, abych udělal zázrak za tři měsíce na počkání,“ citovaly klubové internetové stránky Zemana.



Devětašedesátiletý kouč převzal Pescaru v polovině února. Poslední tým tabulky měl tehdy pouhých devět bodů z 24 ligových zápasů a jen minimální naději na záchranu. Mužstvo si hned po jeho nástupu připsalo rekordní výhru 5:0 nad Janovem, z následných osmi kol ale vytěžilo jen dva body a pět utkání před koncem soutěže už má smutnou definitivu sestupu.

„Když jsem přišel v únoru k poslednímu týmu, hráči a vlastně všichni byli smířeni se sestupem. Já jsem nabídku přijal, protože jsem s Pescarou v minulosti vyhrál druhou ligu a vím, že je v klubu chuť profesionálně pracovat a je tu nadšení fanoušků,“ uvedl Zeman.

„Teď se nepovedla záchrana, ale nechceme končit poslední, takže motivace pořád je. Povedlo se mi ale změnit pozitivně mentalitu kluků. A také hrát můj fotbal pro hráče i pro diváky. Bez strachu jsme se utkali s Juventusem Turín nebo AC Milán,“ doplnil ostřílený kouč, který v minulosti vedl například AS Řím, Lazio, Neapol, Cagliari, Fenerbahce Istanbul, CZ Bělehrad či Lugano.

Věří, že v příští sezoně naváže s Pescarou na ročník 2011/12, kdy s ní vyhrál druhou italskou ligu a ofenzivně laděný celek tehdy nastřílel rekordních 90 gólů. „Budeme se snažit být konkurenceschopní v Serii B. Bude to jiná soutěž a my si potřebujeme udržet to, co bylo dobré v této sezoně,“ dodal Zeman.