Trenér Zeman se po pěti letech vrací na lavičku fotbalistů Pescary

„Je to těžké. Potřebujeme vyhrát víc zápasů než Juventus k tomu, aby získal titul,“ řekl Zeman na tiskové konferenci ve svém staronovém působišti.

Devětašedesátiletý kouč střídá v Pescaře odvolaného Massima Odda, který v minulé sezoně vybojoval s týmem postup do nejvyšší soutěže. Totéž se povedlo Zemanovi při jeho prvním angažmá v klubu od Jaderského moře.

Po tehdejší úspěšné sezoně zamířil do AS Řím, kde však při svém druhém působení vydržel jen půl roku. Následně bývalý kouč Lazia Řím vedl Cagliari a naposledy švýcarské Lugano, kde skončil po minulé sezoně.

Pod vedením Odda, mistra světa z roku 2006, si nováček Serie A za 24 kol připsal jediné vítězství - kontumační výhru 3:0 nad Sassuolem. Od první nesestupové pozice Pescaru dělí 13 bodů. Na vylepšení své bilance začne se Zemanem pracovat v neděli v utkání proti Janovu.

„Když je tým poslední, znamená to, že má své limity. My se je pokusíme překonat, co nejvíc to půjde. Musíme přemýšlet o každém jednotlivém zápase z těch 14 kol, co nás čekají. A musíme myslet na to, že do nich jdeme za stavu 0:0,“ uvedl Zeman, který je známý ofenzivním fotbalem. Pescara pod jeho vedením před pěti lety na cestě za postupem do nejvyšší soutěže nastřílela rekordních 90 gólů.