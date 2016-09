Zklamání, frustrace. Ale nic nekončí, říká kouč fotbalistů do 21 let

Česko kvalifikaci dobře rozehrálo, před úterním večerním duelem v Lovani mělo na konkurenta v boji o jediné přímé postupové místo pětibodový náskok. Stačilo udržet remízu a pak doma uhrát bod s Moldavskem. A Česko by na šampionátu v Polsku nechybělo. Jenže prokletá 88. minuta situaci zkomplikovala.

„Byli jsme si vědomi, že hrajeme na hřišti velmi kvalitního soupeře. Chtěli jsme se opřít o aktivitu a organizaci hru. Kromě úvodu, kdy byl soupeř sebevědomější, a závěru, kdy jsme neměli tolik energie, abychom udrželi kvalitu, tak jsme hráli dobře,“ podotkl Lavička.

Dostali jste gól v samém závěru, kde byla chyba?

Rozhodující bylo, že z mnoha šancí za stavu jedna jedna jsme proměnili jedinou, což nakonec nestačilo. Náš plán se nám malinko vzdálil, zkomplikoval. Ale jsme pevně přesvědčení, že není konec. Musíme porazit Moldavsko a čekat, jak bude hrát Belgie. Naši cestu do Polska ještě nevzdáváme.

Postupová matematika Jak do Polska Na závěrečném turnaji, který příští rok v červnu hostí Polsko, bude poprvé startovat dvanáct zemí. Z kvalifikace přímo postoupí devět vítězů skupin, čtyři nejlepší z druhých příček si to rozdají v baráži o dvě místa. Češi mají pořád naději na první příčku, byť ji nemají ve svých rukách. Tabulku vedou o dva body před Belgií, která odehrála o zápas méně. Aby první zůstali, potřebují jedno zaváhání Belgie, která v říjnu nastoupí v Černé Hoře a doma proti Lotyšsku. Češi hostí 7. října ve Znojmě reprezentaci Moldavska. Pokud Česko skončí druhé za Belgií, baráž by mu uniknout neměla. Pro jistotu však potřebuje v závěrečném duelu proti Moldavsku vyhrát.

Proč jste na konci odpadli? Došly síly, ztratili jste koncentraci?

To si nemyslím, v tak náročném způsobu hry, který jsme předvedli, je logické, že v závěru jsou hráči unavení. Snažili jsme se hru oživit střídáním. Soupeř šel do maximálního rizika a my propadli v naprosto banální situaci. To mě mrzí. Dlouhý nákop, prohraný souboj, to se může stát, ale organizace defenzívy v té chvíli nebyla dostatečná. Nedokázali jsme se tam srovnat, došlo k chybě v součinnosti a soupeř toho využil.

Překvapilo vás, že jste Belgii sedmdesát minut přehrávali?

To mě potěšilo. Způsob hry odpovídá tomu, že mužstvo má zdravý charakter. Po zápase první slova v kabině byla, že nic nekončí. Naše touha postoupit se nezměnila. Moderní střih fotbalu tam patrný byl, ale proti kvalitním soupeřům potřebujete proměnit šance.

Vaši hráči dokázali vyhrávat souboje jeden na jednoho, vyrovnali se soupeři v rychlosti, předčili v kombinaci. I kdybyste do Polska nepostoupili, je to pro budoucnost českého fotbalu dobré znamení?

Chtěli jsme mít mužstvo vyvážené. Aby v něm byli hráči, kteří dobře brání. Pak ti s invencí, s nápadem, konstruktivní hráči. A pak i ti, kteří umí pracovat rychle s prostorem, kteří umí dávat góly. Pro budoucnost českého fotbalu je to dobrý signál. Jsou to nositelé naděje.

Kde vidíte rezervy, na čem je třeba nejvíc zapracovat?

Rezervy máme, to nepopírám. Když se podíváme na další mužstva v jiných skupinách, tak v počtu gólů nezaostáváme. Prostor je na zdokonalení součinnosti defenzívy.

Postup ze skupiny nemáte ve svých rukách. Věříte, že vám pomůže Černá Hora a obere Belgii o body?

Mě zajímá, abychom porazili Moldavsko. Ale z vlastní zkušenosti víme, že Černá Hora je velmi nepříjemný soupeř.