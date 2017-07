Chtěl jsem Sneijdera, přiznal Stramaccioni. S posilami je spokojený

Jak chce Sparta hrát, poprvé naznačí ve čtvrtek při posledním přípravném utkání proti Vitesse Arnhem. Až nastoupí příště, půjde už do tuhého, příští čtvrtek vstoupí do kvalifikace o Evropskou ligu.

„Budeme hrát se čtyřmi obránci, dvěma středními záložníky, dvěma ofenzivními křídly, útočníkem a podhrotovým hráčem,“ naznačil Stramaccioni. „A hlavně od každého požaduju maximální nasazení od první minuty.“

Už máte o sestavě jasno?

V přípravě jsme hodně zkoušeli, chtěl jsem poznat a otestovat všechny hráče. Proti Arnhemu se budu snažit postavit mužstvo, jehož složení se bude blížit sestavě, s níž vstoupíme do sezony.

Nastoupí i Tomáš Rosický?

Nemyslím si, že nastoupí od začátku. Nechceme nic uspěchat, musíme být trpěliví, on musí dělat postupné kroky. On sám ví, jak je důležité, aby byl stoprocentně v pořádku. Uvidíme po tréninku, jak se bude cítit a na kolik minut pak bude moci nastoupit.

Přišlo osm nových hráčů, ale žádný tvořivý záložník. A v kádru s výjimkou Rosického žádného takového nemáte. Spoléháte na to, že Rosický bude zdravý? Nebo proč jste nikoho na tuto pozici nesháněli?

To není tak úplně pravda. Snažili jsme se sehnat klasickou desítku, režiséra. Ale takový hráč, kterého bychom chtěli a který by pomohl, je pro Spartu velmi velmi drahý. Zkoušeli jsme třeba přivést Sneijdera, ale chtěl pět milionů eur za rok (130 milionů korun), což by asi zničilo celý klubový rozpočet. Ani některé velké týmu v italské lize klasickou desítku nemají, v AS Řím se tam posouvá Nainggolan, v Miláně ji supluje Bonaventura, v Neapoli zase Hamšík. Takoví hráči jsou možná v týmech z Premier League. Budeme pracovat s hráči, které máme, a posouvat je tam. Může tam hrát Frýdek nebo Lafata. Viděl jsem ho v derby na Slavii a nebýt penalty v poslední minutě, vyšlo by to perfektně.

Jste s novými hráči spokojený? A kolik z nich má šanci na základní sestavu?

Myslím si, že jsme vzali to nejlepší, co bylo v české lize k dispozici. Štetina, Čivič, Vukadinovič, Dúbravka. A pak jsme vybrali hráče na pozice, které jsme potřebovali posílit. Ať už je to Kaya do obrany, Ben Chaim, Plavšič do zálohy nebo Janko do útoku. Se všemi posilami jsem spokojený, tři až čtyři byste mohli vidět v základu.

Ben Chaim přišel zraněný, ještě neodehrál jediný přípravný zápas. Není to problém?

V posledním zápase minulé sezony dostal velkou ránu a zápas dohrál. Jenže pak pro něj i pro Maccabi sezona skončila a on to adekvátně neléčil. Byla to částečně chyba jeho i klubu, stav se zhoršil. My teď napravujeme chybu někoho jiného. Nechceme nic uspěchat.

Přestupu tureckého stopera Kayi se zase vysmívají fanoušci Galatasaray. Prý jsou rádi, že se ho zbavili, že to není kvalitní fotbalista.

Pro mě je těžké komentovat, co si myslí fanoušci Galatasaray. Prosím, další otázku.

Kdo je pro Spartu největším soupeř v boji o český ligový titul?

V první řadě musím zmínit Slavii. Je mistrem, mužstvo zůstalo takřka pohromadě a ještě posílila. A v přípravě ukazuje výbornou formu. A pak samozřejmě nesmím zapomenout na Plzeň. K ní mám velký respekt, v minulé sezoně jsem ji viděl hrát proti AS Řím.