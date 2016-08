Ščasný si po výhře oddechl. Postup v poháru jsme mohli znehodnotit

Když se sousedi z dvou prominentních pražských čtvrtí utkali naposled, v kontroverzním závěru sparťané v dubnu otáčeli zápas z penalty na 2:1. V neděli v podvečer z Dejvic vezli na Letnou výhru 2:0.

„Nejtěžší pro nás bylo, abychom to po poháru rozběhali. Ve čtvrtek jsme končili pozdě večer a je rozdíl, jestli hrajete třetí nebo až čtvrtý den. A navíc to vedro, bylo to fakt kruté,“ zdůraznil Ščasný.

Než to sparťané „rozběhali“, mohli prohrávat. Tetour střílel do tyče a Olayinka dorážku poslal těsně vedle. A ve druhé půli ještě za stavu 0:0 Štetina z malého vápna překopl bránu.

„Věřili jsme, že bychom náročného programu Sparty mohli využít. Podepsal se na ní, měli jsme šance, ale máme obrovské problémy s produktivitou. A když se Sparta dostane do vedení, tak je to pro každého soupeře těžké,“ posteskl si Jaroslav Šilhavý, kouč Dukly.

„Neříkám, že jsme poločas nějak zvládli, spíš jsme ho přežili, hlavně tu šanci Dukly. Ale i my jsme tam něco málo měli. Věděli jsme, že rozhodne první gól a ten jsme dali my. Byl strašně důležitý,“ líčil sparťanský kouč.

Při zranění Dočkala dal na pozici podhrotového hráče kapitána Lafatu, do středu zálohy znovu postavil Frýdka, který byl nedávno jen náhradníkem. Lafata se odvděčil tvrdou prací, Frýdek dvěma góly.

„David ten zápas neskutečně odmakal. Snad jednou ztratil míč v přechodové fázi, jinak jsem s ním spokojený. Nemůžu od něj čekat náběhy za obranu, ale i ty tam měl,“ chválil Ščasný.

„A Frýdek? Ty dva góly, to je bonus navíc. Měl by se víc soustředit na hru, na svůj výkon a ne na to, jestli hraje zleva nebo uprostřed. Patřil k nejlepším, podal výborný výkon.“

Sparta udržela první příčku v tabulce, byť v případě třígólového vítězství nad Karvinou v pondělní dohrávce ji může Zlín odsunout.

„V tu to chvíli není až tak důležité, kdo je první. Samozřejmě, že jsme rádi, ale hlavní je, že jsme to po poháru na Dukle zvládli. I když liga a pohár spolu nesouvisejí, tak jsme ten postup mohli znehodnotit,“ podotkl Ščasný.

V následující reprezentační pauze tak bude na Spartě klid: je v základní části Evropské ligy a doma první.

„Ale reprezentační pauza pro nás představuje problém, asi deset hráčů odjede a budeme trénovat v sedmi,“ upozornil.

Zranění jsou Dočkal s Matějovským, oba by se mohli po potížích s koleny vrátit v druhé polovině září. Zcela fit není ani Michal Kadlec, který duel na Dukle nedohrál.

Fanoušci tak dál čekají, jak se do konce srpna vyvinou jednání o příchodech Tomáše Rosického a Václava Kadlece.