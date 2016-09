Prohráli jsme zaslouženě, byť mě mrzí to skóre, řekl trenér Ščasný

Jak váš výkon, psychiku hráčů, i taktiku ovlivnil rychlý gól z penalty?

Určitě nepomohl, to v žádném případě. Na něco se chystáte, ale rychle je to úplně jinak. To vás ovlivní. Věřím tomu, že kdyby branka nepadla tak brzy, patrně bychom trochu drželi krok. I bez toho ale byli domácí lepší, agresivnější. Prohráli jsme zaslouženě, byť mě mrzí to skóre. Pokud bychom tady chtěli pomýšlet na lepší výsledek, museli bychom z minima našich šancí vytěžit maximum. A to se nestalo.

Čím to, že vám nepomohlo ani vaše oblíbené rozestavení se třemi obránci a pěti záložníky?

Karavajev není optimální varianta na halvbeka, ale v tomhle složení to nešlo jinak. Juliš, který hrál v pohárech výborně, nedokázal podržet balony, navíc neproměnil šanci, kterou v optimální formě dával. Systém nebyl až tak důležitý, jde o to, jakou má soupeř kvalitu, jak k tomu přistoupil. Tohle byl velmi těžký protivník, bez ohledu na taktiku. Pokud bychom v tomhle zápase chtěli uspět, museli bychom být v optimální formě a podat optimální výkon.

Co vás zklamalo kromě tří gólů? Byly to právě výkony některých hráčů?

Některé nebyly ideální, to je fakt. Je ale zapotřebí vidět, že síla Southamptonu dopředu je úžasná. I když vystřídali, tak všichni hráči, kteří šli na hřiště, měli velkou kvalitu. Tak to je. Připravovali jsme se na náběhy za obranu a vadilo mi, že jsme se s nimi nedokázali v první půli úplně vypořádat.

Do sestavy jste zařadil mladého záložníka Sáčka. Co hrálo v jeho prospěch před zkušenějším Marečkem?

Upřímně: už dávno dopředu jsem věděl, že tady Sáčka postavím. Myslím, že to pro něj bylo psychicky jednodušší, než kdyby šel na hřiště v průběhu utkání s Mladou Boleslaví. Sáček je tvořivější než Mareček, na tréninku vypadá velmi dobře. Byl to pro něj velmi těžký test. Nepropadl, zvládl to se ctí. Jen mu na konci došly síly, ale už jsme nemohli střídat.

Jaké má Sáček do dalších zápasů šance na základní sestavu?

Až budeme kompletní, bude to mít hodně složité. Kvalitu kluků, kteří mají pohárové i reprezentační zkušenosti, může v tuhle chvíli asi těžko nahradit.

Odráží výsledek 3:0 rozdíl mezi českou a anglickou ligou?

Asi ano. Na druhou stranu, mohli jsme tady sehrát lepší utkání, to bezesporu. Ale srovnávat českou a anglickou ligu, to asi nejde. Je to jiná úroveň. Technická vyspělost hráčů by měla být i u nás, jenže v Anglii je jiná agresivita hráčů, jsou zvyklí na obrovské nasazení. Když jeden hráč neplní na sto procent to, co má, přijde místo něj jiný, stejně kvalitní. U nás není taková konkurence, nemáme stadiony, nechodí tolik lidí, je toho víc.

V pondělí vás čeká zápas o první místo v lize ve Zlíně. Upínáte se k tomu, že budete mít k dispozici Tomáše Rosického a Bořka Dočkala?

Nechci říkat, že jsme závislí na dvou hráčích, ale musím přiznat, že jsou pro nás v tuhle chvíli klíčoví. Už jen tím, že dokáží přenést klid na ostatní hráče. Doufám, že budou oba k dispozici.