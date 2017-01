Posily mají potenciál, aby nám pomohly, hodnotí sparťanský trenér Požár

V okolí jihošpanělského letoviska Marbella strávili sparťané týden, během něhož sehráli přípravný duel s Freiburgem (0:0). Do tréninku s míčem, byť zatím individuálně, se zapojil i Tomáš Rosický.

Po návratu do Prahy čeká sparťany v sobotu na Strahově zápasy s Teplicemi (11.00) a s Ústím nad Labem (14.00). V úterý pak nastoupí rovněž na Strahově proti Ružomberoku (13.00).

„Vzhledem ke klimatickým podmínkám v Česku jsme uvažovali, že bychom ve Španělsku ještě zůstali o pár dnů déle. Ale jelikož nás čeká ještě jedno delší soustředění, tak jsme to vyhodnotili jinak. Potřebujeme mít hráče koncentrované, takže by nebylo ideální, abychom měli dvě soustředění rychle za sebou,“ podotkl Požár v rozhovoru pro klubovou televizi.

O čem šéf sparťanského realizačního týmu ještě mluvil?

O přípravném duelu s Freiburgem. „Šli jsme do něj s určitými úkoly, které jsme částečně plnili a částečně se nám to nedařilo. Ale to se stává, přece jen to bylo naše první utkání v přípravě. Zápas byl standardní vzhledem k tomu, v jaké fázi přípravy se nacházíme. Byli jsme spokojení s přístupem všech hráčů, to bylo to nejdůležitější, co jsme chtěli vidět.

O příchodu asistenta Petra Havlíčka z vlastního dorostu. „Vždycky je výhoda, když realizační tým doplní někdo z prostředí, které zná a má tu správnou mentalitu klubu. Ale nechci mluvit jen o realizačním týmu. Mám dobrý pocit ze všeho, je tady velmi dobrá atmosféra, tvůrčí. Ale samozřejmě rozhodují výsledky, takže na všechno dá odpověď až soutěž.“

O posilách Néstorovi a Vatajeluovi. „Zapadli dobře, kolektiv je tady zdravý. Ani jsem neočekával, že by měly nastat nějaké problémy. Zvykají si na naše nároky v tréninku i způsob hry se vším, co k jejich pozici, na které hrají, patří. Ale je brzy na to, abychom řekli, že jsme maximálně spokojeni. Požadavky vstřebávají, jejich přístup a tréninková morálka jsou v pořádku. Mají potenciál, aby nám pomohli.

O Hybšovi, Budinském, kteří na podzim hostovali v jiných klubech. „U nich vidím nesmírnou snahu se poprat o svou významnější roli v týmu. Jsme maximálně spokojení, jak se přidali a jak pracují.“