Rotaň běhá jako mladíček, líbí se Šilhavému. Altintopa chystá na Celtic

Jaký byl zápas se Žilinou?

Začali nám teď soupeři zvučnějších jmen a kvality, Žilina vyhrála o hodně bodů slovenskou ligu a má nesmírně organizovaný, mladý, běhavý a nebezpečný tým. Ale způsob naší hry jí moc neseděl. Prosadili jsme se v tom, v čem jsme silní - v produktivitě. Možná ani ne druhá střela na branku skončila gólem. Postupně nadšení Žiliny odcházelo, my se dostávali víc do hry a dávali jsme další branky. Ve druhé půli bylo hodně změn, chyběla tomu kvalita, ale první poločas ukázal, že organizace naší hry je důležitá.

Je to vzpruha po středeční bezbrankové remíze s Českými Budějovicemi, po které jste tým kritizoval?

Samozřejmě, tam jsme nehráli dobře. Sice jsme trošku měli nohy v betonu, ale chyběla i kvalita. Chtěli jsme, aby výkon proti Žilině byl mnohem lepší. On roste i se soupeřem.

Co vám tedy sobotní zápas naznačil?

Předtím jsme nastoupili proti druholigovým soupeřům, a aniž bych je podceňoval, neslo to víceméně tréninkový charakter. Tohle teprve považuji za pravou přípravu. Krásné hřiště, krásné zázemí, fanoušci za námi přijeli, to se pak přípravné zápasy hrají jinak. V každém utkání a každém tréninku si hráči říkají o místo na slunci, dnes to nebyla výjimka. Co jsme si z toho vzali, to si ještě nechám projít hlavou. Ale nic zásadního, co by vybočovalo.

Fotbalisté Slavie oslavují v přípravném zápase gól do sítě Žiliny.

Proč jste hráli v Chomutově?

Před úterním zápasem s Celtikem jsme chtěli pošetřit naše hřiště v Edenu. Jsem rád, že vedení vybralo Chomutov, je tady vážně krásný stadion.

Kdo vyběhne proti Celtiku?

Sýkora má bohužel svalové zranění dlouhodobějšího rázu, Zmrhal se v průběhu příštího týdne připojí, ale na Celtic to nevypadá. Takže kádr bude jako proti Žilině s tím, že by aspoň na část utkání nastoupil Halil Altintop. Trénuje s námi od čtvrtka a je vidět, že se deset let pohyboval v bundeslize. Teď už to jen sladit, aby to fungovalo. Stejně jako Danny je to charakterní kluk a týmový hráč, nebojím se, že by nezapadl do mužstva.

Další z posil, Ukrajinec Rotaň, dal svůj druhý letní gól. A první ze hry. Jak na vás působí?

Ruslan poctivě pracuje, a že má obrovskou herní kvalitu, jsme věděli. Šlo spíš o to, abychom zjistili, jak je na tom kondičně. Ale vidíte sami, že i v pětatřiceti běhá jako mladíček. Když tam přidá ještě kvalitu, ať už produktivitu nebo finální přihrávky ze standardek a rohů, bude to jen dobře. Přišel jako posila a je dobře pro něj i pro nás, že dává góly.

Jak to vypadá s odchody Ščuka a Van Burena?

Nebudu to komentovat. Zatím jsou tady a uvidíme, až se vrátí vedení. Nejsou tady ani pan Krob, ani pan Tvrdík. Řekli jsme si, že po jejich návratu se pobavíme.

Brankář Laštůvka se blýskl výtečným zákrokem, bude plnohodnotnou náhradou za Pavlenku, kterého jste prodali do Brém?

Laštůvka byl výborný! Podal velmi dobrý výkon, působil obrovsky jistě, organizoval hru z brány, podržel nás. Ale nechci ho spojovat s Pavlenkou. Jirka prostě využil šanci, klub mu přestup umožnil, kontrakt byl pro Slavii výhodný. Nakonec je Jirka rád, že mu Slavia pomohla a dostala ho na vyšší úroveň, než na jaké byl. Zajistili jsme tuhle náhradu, o kvalitách Laštůvky víme.

Zbrojí i Sparta, jaká bude liga?

Díky posilám pro diváky hodně lákavá. V minulosti to nebylo zvykem, vraceli se jen čeští kluci jako Poborský nebo Šmicer. Slavná a známá zahraniční jména, co přicházejí teď, to tady ještě nebylo. Pro fotbal jen dobře; pro hráče, pro diváky, pro atmosféru.