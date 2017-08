Šilhavý: Nadechli jsme se. Kéž série bez prohry trvá i po derby

Slavia v neděli v 5. kole první ligy porazila Mladou Boleslav vysoko 4:0. A nejenže si spravila náladu po předchozích třech bezgólových zápasech (na Bohemians a dvakrát s Nikósií), ale zároveň v české lize neprohrála 31. utkání za sebou.

Neprohrála od chvíle, co k mužstvu loni v září přišel Jaroslav Šilhavý. „Beru to pořád s nadhledem,“ říká kouč.

Opravdu to nesledujete?

Je to statistika a výsledek celého týmu. Když prohrajeme a získáme titul, tak to za přerušení série klidně vyměním. Ale jo, je to příjemné. A když ta série bude trvat i po derby, zlobit se nebudu.

Liga má odehráno pět kol, do první reprezentační přestávky jste nasbírali jedenáct bodů za tři výhry a dvě remízy. Čekal jste víc?

Ztratili jsme čtyři body, což není málo. V Ostravě jsme k vítězství měli hodně blízko, na Bohemce těch šancí už tolik nebylo. Proti Boleslavi jsme se nadechli. Liga je dlouhá a já věřím, že se budeme pořád zlepšovat.

Zlepšovat až k obhajobě titulu?

Vidíte sami, že liga není jen o Spartě a Slavii, které nakupovaly velké hráče za hodně peněz. Ale je tady i sehraná Plzeň s Pavlem Vrbou. To jsou favorité. Ale ukazuje se, že každý může porazit kohokoli. Bude to dramatické.

Na rozdíl od Sparty vás čeká minimálně šest utkání v Evropské lize.

Je skvělé, že jsme ve skupině, ale zároveň je to neúprosné. Hrací den čtvrtek není ideální, to středa je lepší. Vrátíme se z Kazachstánu a za dva dny hrajeme. Bude to pro nás složitější, ale věřím, že kluci budou zdraví, abychom mohli v sestavě rotovat.

V lize jste ještě neinkasovali. Je to zásluha nové jedničky Laštůvky?

Jeho i celé obrany, která funguje velmi dobře. Jsem rád, že tady Lašty je, nahradil Jirku Pavlenku. Má zkušenosti a lidsky zapadl do kabiny. Člověk na správném místě.

V posledním zápase s Boleslaví jste konečně také dali dost branek. Oddechl jste si?

Samozřejmě, že se mi zápas hodnotí mnohem líp než ty předchozí. Sami jsme cítili, že ke spokojenosti bylo daleko, zvlášť s produktivitou. I proto jsme v lize dvakrát ztratili. Až na některé pasáže, hlavně v úvodu druhé půle jsme trochu vypadli ze hry, jsme s Boleslaví podali dobrý výkon. A ten závěr... Pro diváky byl fantastický. Vypracovali jsme si hodně šancí a výsledek mohl být vyšší.

Dva góly dal Van Buren, své první soutěžní ve Slavii. Našel jste vhodnou náhradu za Škodu?

Mick hrál velmi dobře a za tu svou práci byl odměněn. Jsme jen rádi, že ty góly dal. Na zápas jsme z útočníků měli k dispozici jen jeho, protože Milan Škoda a Muris Mešanovič nejsou fit. Mick zvládl celý zápas, odvedl kus práce.

Když jdete do zápasu s jediným útočníkem, máte obavy. Utkání má vývoj, někdy tam potřebujete dát druhého, jindy ho potřebujete vyměnit. Dnes byli hráči tak odhodlaní, že bychom to dali dohromady, i kdyby šel na hrot kdokoli. V předchozích zápasech jsme ho dávali na kraj zálohy a viděli jste sami, že mu to tam šlo. Je to silový rychlostní hráč. A ani na hrotu se neztratí.