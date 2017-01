Nestěžuj si, že nehraješ, na prvním místě je Slavia, vysvětluje Šilhavý

Slávistický trenér Jaroslav Šilhavý je v klubu u prvního přestupového období. Poprvé do klubu přišly posily s jeho požehnáním. Jsou čtyři: Kovář, Lüftner, Flo a Alvir. Zatím.

„Jsem spokojený, posily jsou podle mých představ. Věřím, že ještě přijdou hráči do ofenzívy,“ prohlásil kouč na startu zimní přípravy.

Pod vaším vedením Slavia zažila nejlepší první část sezony od podzimu 2008. Nemáte obavy, že další změny naruší náladu v týmu?

Myslím si, že se nic nezmění, protože důležití hráči, osobnosti v kabině zůstanou. Snad jen Jarda Zmrhal by mohl dostat souhlas k odchodu. Spíš očekávám, že vzroste zdravá rivalita, konkurenční boj a hráče to požene dopředu.

Bude pro vás složité vysvětlovat těm, kteří dosud nastupovali, že třeba musí na tribunu?

Už jsme to během podzimu zažili a neměl jsem s tím problém. S hráči se bavím, vysvětlili jsme si, proč je ten a ten na tribuně a co by měl udělat, aby tam příště nebyl. Když si někdo přijde postěžovat, že nehraje, tak všem říkám, že na prvním místě je klub.

Do Slavie jste přišel v průběhu podzimu a kádr jste zdědil. Nyní poprvé jdou změny za vámi. Jste spokojený s tím, jak tým posiluje?

Když jsme s mými kolegy během září přišli, potřebovali jsme dělat body, i když ne každý zápas splňoval kritéria, která jsme si předsevzali. Hráče jsme poznávali a teď víme, s kým můžeme počítat. Pohyby v kádru nastanou, teď přišli čtyři noví kluci a já věřím, že jsme vybrali správně.

Chtěl jste mít všechny posty v sestavě minimálně zdvojené. Už se k tomuto ideálu blížíte?

Máme téměř všechny. Pořád ještě s dalšími hráči jednáme a já věřím, že to dobře dopadne. A budeme ještě spokojenější.

Kolik nových hráčů přijde? Sýkora z Liberce?

Už moc posilovat nebudeme, ale věřím, že jeden hráč do ofenzívy přijde. Nechci být konkrétní, budeme to vědět brzy. Jednání probíhají s více hráči.

Sháníte hráče na pozici krajního záložníka?

Může to tak být.

Ve čtvrtek odlétáte na soustředění do Číny, kam berete dvacet hráčů do pole a tři brankáře. Kdo se do týmu nevejde?

Záleží na tom, jestli někdo přijde a jestli někdo odejde. Nechtěl bych to specifikovat. Může se stát, že teď něco řeknu a zítra to platit nebude.

Náhradní brankář Berkovec je na hostování v Bohemians. Jak to vypadá například se Železníkem či Kenijou, který byl téměř celý podzim zraněný?

Železník s námi do Číny cestuje. Kenija se léčil v Německu. Měl podstoupit operaci, ale údajně na ni nešel. Pořádně jsem s ním nemluvil a uvidíme, jestli bude schopný se zapojit. Na soustředění s námi neletí.

Na jaře budete bojovat o titul, který za určitých okolností může přinést přímý postup do Ligy mistrů. Máte to v hlavě?

Vnímáme to, víme o tom. Každopádně je to zajímavé. K titulu vede dlouhá cesta, na kterou se nejdřív musíme připravit. Přejeme si vyhrát nějakou trofej, protože Slavia na ni čeká dlouho.