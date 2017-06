Kdo zůstal za očekáváním? Využil tým potenciál? Lavička hodnotí Euro

Bylo krátce před sobotní půlnocí, chodby krásného stadionu v Tychách. Kolem něj procházeli usměvaví dánští reprezentanti, mezi nimi se trousili zlomení Češi, poražení 2:4. Byl konec. Konec českého snu o semifinále mistrovství Evropy.

„Jeden zápas jsme měli výborný, vydařený, dva jsme prohráli, skončili jsme čtvrtí, poslední ve skupině, tak hodnocení úplně pozitivní být nemůže,“ řekl Lavička.

Co jste řekl hráčům v kabině?

Když jsem tam přišel, tak nálada odpovídala tomu, jak jsme dopadli. Ale poděkovali jsme jim i za to, že přes nepříznivý výsledek do toho dali všechno. Vydali se ze všech sil. Hráli jsme v závěru proti Dánsku totální fotbal, otevřeli jsme defenzivu, snažili se vepředu něco vytvořit a dát nějaký gól.

Využila česká jedenadvacítka svůj potenciál?

Já nechci mluvit příliš v emocích. Jsme si vědomi, že v konfrontaci s nejlepšími nám něco chybělo. Soupeři, na které jsme tady narazili, nás dokázali trestat. Našim hráčům chci poděkovat za celý cyklus, za cestu kvalifikací. Za to, jaký vytvořili dobrý tým a vyprofilovali se v osobnosti. Řada z nich má na to, aby svou kariéru posouvala vzhůru.

Ale na turnaji někteří hráči, kteří měli být oporami, tak svou roli ne úplně naplnili. Máte ten pocit také?

Je těžké dělat hodnocení pár minut po zápase. Chci si nejdřív celý šampionát rozebrat. Abych teď střílel od boku, kritizoval, to v žádném případě nechci. Prožívám zklamání jako celý tým, na tohle si nechám odstup.

Přece musíte vidět hned, že tým zůstal za očekáváním, ne?

Na turnaji jsme nepotvrdili to, co nás provázelo, ale věděli jsme, že úroveň a kvalita soupeřů bude jiná než v kvalifikaci, kde podobnou kvalitu měla jen Belgie. Kluci se vydali ze všech sil. Neříkám, že byli všichni v top formě, to je druhá věc, ale všichni měli nejlepší úmysl nechat tam maximum a udělat všechno pro úspěch.

Kdo ze současné jedenadvacítky by měl v nejbližší době dostat šanci v reprezentačním áčku? Samozřejmě kromě Schicka, který tuto kategorii přerostl, byť v ní může hrát ještě další dva roky.

Myslím, že jste sami viděli, že se kluci nejen na tomhle turnaji, ale v celém cyklu vyprofilovali z mladíčků v osobnosti. Máme v kádru hráče, kteří mají přesah do áčka (Schick, Jankto, Souček, Barák) a jsme rádi, že jsme je tu mohli využít. I další mají na to, aby se dostali na nejvyšší úroveň české reprezentace a pomohli fotbalu v růstu.

Jak z vašeho pohledu vyzní srovnání s elitními soupeři z Německa, z Itálie, z Dánska?

Chci si nejdřív urovnat myšlenky, podívat se na zápas s Dánskem a pak se k tomu případně vyjádřím. Ale viděli jste sami, že pokud jsme měli zápas pod kontrolou jako proti Itálii, hra nám vycházela. Jenže když jsme potřebovali zvýšit akcent na ofenzivu, tak ne vždycky nám fungovala organizace směrem dozadu. Z toho pramenilo, že soupeři šli do vedení. Němci nebo Dánové nás dokázali potrestat a honit pak skóre proti takovým soupeřům je složité.

Složitý byl i postupový klíč, který výrazně ovlivnil vaše poslední utkání proti Dánsku, protože jste museli vyhrát o tři góly. Bylo to tak?

To byla realita, kterou musíme respektovat. Už před turnajem jsem říkal, že mi přijde kruté a nešťastné tohle schéma, ale je to věc UEFA, ona má technickou komisi, která to velmi dobře zhodnotí.

Budete u jedenadvacítky pokračovat? Máte chuť zůstat?

Ano, mám dál chuť. Máme ústní dohodu, že po skončení turnaje a po návratu do Prahy si najdeme čas, abychom si sedli a jednali s vedením asociace o nové smlouvě. Za mě můžu říct, že chuť pokračovat mám.