Kouč Jarolím: Hlavy nahoru, druhá půle nám ukázala cestu, kterou jít

Omlazenému mužstvu nelze vyčítat nasazení, přístup, elán, snahu.

Proti osmifinalistovi červnového mistrovství Evropy podalo nadšený výkon. Soupeře především ve druhém poločase přehrálo. A to za sebou nemělo téměř žádnou podporu diváků, ač hrálo v Praze.

Co lze vytknout, je zakončení, důraz ve vápně, šikovnost a klid v situacích, z nichž mělo skórovat.

„Koho by remíza nemrzela, je to ztráta,“ řekl český trenér. „Ale bylo by horší, kdybychom si šance nevytvářeli. Nenaložili jsme s nimi efektivně. Na podzim máme ještě Německo, Ázerbájdžán a Norsko, tak se to pokusíme napravit.“

Zápas jste začali dobře, ale po pár minutách se všechno vytratilo. Proč?

Zbytečně jsme ztráceli míče, pustili soupeře do brejku a to nás přibrzdilo. Víc jsme začali hrát na jistotu, víc do šířky, ofenzivní hráči nebyli už tak aktivní, nedostali jsme se ke kombinaci. Do půle to z naší strany dobré nebylo.

Po přestávce jste se zlepšili. Co jste změnil?

Zlepšili jsme pohyb, křídelní hráči byli víc vidět. A situací, z kterých jsme mohli skórovat, bylo dost. Ale nedali jsme nic. Druhý poločas nám ukázal cestu, kterou bychom měli jít. Jen tu finální fázi jsme neřešili dobře a všechno to vyvrcholilo šancí Filipa Nováka.

Chápete to, jak ji mohl nedat?

No nechápu... Musím to chápat, co jiného mi zbývá. Nemůžeme si myslet, že takových šancí budeme mít za zápas deset. Proměnit by se měla. Přitom Filip, i když je obránce, góly dávat umí.

Zmínil jste jednoduché ztráty, zkažené přihrávky. Přičítáte to, že mužstvo není příliš zkušené?

Tvoříme nové mužstvo, pár starších hráčů skončilo, takže musíme hrát s těmi, které vybereme. Ale nemyslím si, že by to bylo kvůli zkušenostem. Dáváme přihrávky do soubojových situací, postavení středových hráčů mělo být bezpečnější. A i když byli pod tlakem, měli by si s tím poradit líp.

Když stoper Michal Kadlec přihrál přímo na nohu soupeři do brejku, jak vám bylo? Kvalitnější tým by situaci jistě vyřešil líp.

Souhlas, přišlo to jako blesk z čistého nebe. Hráč s jeho zkušenostmi by si to dovolit neměl. Řešil to na poslední chvíli a skoro naslepo. Ty přihrávky do šířky... Myslím si, že oba stopeři to mohou řešit spíš směrem dopředu, pak by k tomu nedošlo. Jinak Michal neodehrál špatný zápas.

Souvisí špatná finální fáze i koncovka s nedostatkem kvality hráčů?

Do toho se teď pouštět nechci. Něco souvisí se zkušenostmi, něco s kvalitou. V průběhu druhé půle tam byly průnikové přihrávky, ale tu finální fázi jsme měli řešit líp, pohotově, zachovat víc klidu. Budeme se snažit na tom pracovat.

Ukázalo se, že mužstvu chybí rozený špílmachr, konstruktivní hráč, nebo tuto roli Darida zvládne sám?

Pro zápas se Severním Irskem nám vypadl Bořek Dočkal a možná by byl platný. Jsem přesvědčený, že ano. Je schopný dát utajenou přihrávku, to nám ve větší míře chybělo.

Před rokem vyletěl do základní sestavy národního mužstva Jiří Skalák, kterého jste měl v Mladé Boleslavi. Po přestupu do Anglie se spíš hledá. Souhlasíte?

Na hřišti je kvůli tomu, aby připravil šance nebo se do nich sám dostal. Dnes to tak nebylo. Věřím, že co nejdřív herní jistotu získá.

Neprosadil se ani hrotový útočník Škoda stejně jako jeho náhradník Necid. Budete pokračovat ve hře s vysokým forvardem?

Záleží na pojetí, na způsobu hry, aby se vyšší útočník uplatnil. Ale je fakt, že Škoda neprochází nejlepším obdobím stejně jako jeho klub, což se podepsat mohlo. Věřím, že to bude lepší.

Za měsíc hrajete v Německu. Uvažujete o změnách?

Jedu se podívat na jedenadvacítku do Belgie a třeba z ní někoho vytáhneme. Nebo si o nominaci někdo řekne z naší ligy.