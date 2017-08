Musíme toho hodně změnit, tenhle zápas nás posadil na zadek, řekl Vrba

Plzeň začala slibně, vzpamatovala se a zareagovala i na první gólovou ránu soupeře. Jenže potom? Pasáž hrůzy a tři obdržené góly za osm minut znamenaly konec nadějí. A po podařeném vstupu do nové sezony také tvrdé vystřízlivění.

Co se s týmem v závěru stalo?

Možná začnu trochu zvláštně, ale my do toho utkání vstoupili výborně. Úvod nám vyšel, měli jsme spoustu šancí a přiznejme si, že gól jsme dostali z první vážnější situace soupeře. Zareagovali jsme, znovu jsme měli převahu, což vyústilo ve vyrovnání, ale co se stalo pak, nechápu. Nedůraz, špatné postavení hráčů... Tak kvalitní soupeř vás za chyby potrestá. Byl to kolaps.

Viníte z prvního inkasovaného gólu brankáře Bolka?

Těžko se mi to hodnotí, asi bych to musel vidět z pohledu za bránou, ale přiznávám, že mě to ze střídačky minimálně zarazilo. Bylo to z velké dálky, z pětadvaceti metrů, ale pokud to trefil přímo do šibenice, tak je to asi těžká situace.

Tvrdil jste, že máte dvojici vyrovnaných gólmanů. Proč jste se nakonec rozhodl právě pro Bolka?

Odchytal velmi dobře zápas v Rumunsku, nebyl důvod ke změně.

Trenér Bukurešti označil za vaši největší slabinu hru stoperů. Souhlasíte?

Když jsem teď viděl v televizi naše branky, které jsme dostali, tak obrana rozhodně měla být důraznější. Není to ale jen o stoperech, jde také o hráče, kteří ztratili míče při zakládání útoků. Nicméně při rozehrávce bych očekával mnohem větší jistotu, než jsme předvedli.

Dostali jste osm žlutých karet, navíc jednu červenou. Byli hráči nedisciplinovaní, nebo rozhodčí až moc přísný?

Nebudu hodnotit rozhodčího. Ta červená byla udělaná správně, to je jasné. Hráče jsme upozorňovali, aby se nenechali vyprovokovat, což se bohužel stalo. Emoce jsou součástí fotbalu, některé věci ovšem musíme uhlídat: diskutování se soupeřem nebo rozhodčím, toho se musíme vyvarovat. Na druhou stranu, některé žluté karty byly z mého pohledu přísné, ale to je asi trend, který mají sudí nastavený od UEFA.

Krmenčík patřil k nejlepším, ale na konci předvedl zkrat. Po soupeři se ohnal loktem, co mu řeknete?

Co udělal, do fotbalu nepatří. Ale souhlasím, že byl předtím jedním z nejlepších. Bojoval, dal do zápasu maximum, vstřelil branku. Doufám, že to pro něj bude zkušenost, že se poučí.

Nenastoupil Limberský, který se přidal k absentujícímu Hubníkovi. Chyběl vám hodně?

Když porovnáte defenzivu v Bukurešti a dneska, tak uvidíte zcela markantní rozdíl. David patří k hráčům, kteří pro mužstvo hodně znamenají, v defenzivě je velmi silný. My sice v dané chvíli poskládali tu nejlepší jedenáctku, ale ukázalo se, že to nestačilo. Chyběl nám někdo, kdo by tomu dal nějaký impulz, v posledních dvaceti minutách jsem neviděl žádného vůdce. Budeme se muset zamyslet a vysvětlit některým hráčům věci, které neudělali úplně optimálně.

Jak složité teď bude se přes zklamání z vyřazení přenést?

Nedá se to hodit za hlavu jen tak. Věřili jsme, že uhrajeme lepší výsledek. Mohli jsme mít klid do dalších zápasů, protože naším cílem je postoupit do skupiny evropských pohárů. Champions League je v tuhle chvíli pryč, o to silnější bude teď napětí, abychom zvládli složitý dvojzápas, který nás čeká. Nezapomínejme ale ani na ligu, musíme se připravit na zápas v Jablonci, protože pokud bychom k tomu přistoupili jako v posledních dvaceti minutách s Bukureští, bude to pro nás hodně složité.

Po povedeném začátku sezony je pro vás takový konec v Lize mistrů asi pořádná facka, že?

Teď jsme se o tom právě bavili s kolegy. Jestliže jsme v těch prvních dvou zápasech udělali tři kroky vpřed, tak dnes jsme udělali další čtyři zpátky. Po Bukurešti a Dukle to vypadalo, že bychom mohli být v nějaké euforii, že na tom budeme dobře. Ale musíme hodně věcí změnit, protože tenhle zápas nás posadil na zadek.