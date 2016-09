Plzeňský kouč: Těší mě výkon i výsledek. Hráčům musím poděkovat

Nekritizoval mladého obránce Aleše Matějů, který penaltu zavinil: „Neměl couvat, ale chápu to. Potřeboval by si odpočinout.“

Plzeň odpočívat nemůže, sezona jede ve vysokém tempu dál, už v neděli se hraje liga proti Karviné. „Musíme něco udělat se vstupy do zápasů. Dostáváme až příliš rychlých gólů a není jednoduché pak zápasy otáčet. Zvlášť s tak kvalitním týmem jako je AS Řím,“ doplnil Pivarník.

Nakonec jste vyrovnali a stadion vám děkoval za zážitek. Jaký to byl vlastně zápas?

Takový, jaký jsme očekávali. Řím má vyspělé mužstvo, hodně míčů se snažil dávat za obranu, byl silný v kombinaci. My jsme ale drželi krok, hráli v bloku a relativně dobře kombinovali. Škoda, že jsme nevyhráli, ale bod bereme. Hráčům musím poděkovat. AS Řím je favorit skupiny a doufám, že ostatním soupeřům body rozdávat nebude. Chceme se porvat o postup.

Těší vás spíš remíza, nebo odvážný výkon?

Těší mě obojí. Nechtěli jsme hrát jen v hlubokém bloku a na brejky, chtěli jsme být aktivní. Doufám, že takový zápas bude mít dobrý vliv na sebevědomí mužstva. Poslední zápasy mají něco do sebe.

Do zálohy jste postavil hned dva nováčky Kaceho se Zemanem. Líbili se vám?

Potěšili mě, hráli výborně. Pro nás je to složité, změnili jsme rozestavení, příliš hráčů nám rotuje a musíme to řešit za pochodu. Kace přišel na poslední chvíli a dohromady byl zatím na čtyřech trénincích. Zeman to samé. Neměli ponětí, co chceme hrát. Ale jsou to chytří a hotoví hráči, takže zapadli velmi dobře.

Mimochodem, proč nemohl nastoupit brankář Kozáčik?

Nic vážného mu není. Onemocněly mu děti a chytil od nich virózu. Do toho je unavený, protože měl krátkou dovolenou po Euru a teď se vrátil pokopaný z reprezentace. Takže asi kombinace virózy, únavy a špatného pohybu. Sekla se mu záda.

Náhradník Bolek nezklamal, že?

Ukázalo se, že máme vyrovnané gólmany. Bolčus (Bolek) podal výborný výkon, Kozáčika zastoupil adekvátně. Neměl to jednoduché, naposledy chytal v přípravě.

Nemohl jste použít dva zraněné záložníky Hrošovského s Hromadou. Byl to velký problém?

Byl, protože nám zbývají jen dva a nemáme střed hřiště kým alternovat. Kuba Hromada má svalové zranění a nevíme, jak dlouho se bude léčit. Patrik Hrošovský začal s mužstvem trénovat, marodil šest týdnů a brzo by měl být nachystaný.

Pro vás to byla premiéra ve velkém poháru. Prožíval jste ji?

Ne, trénování je tak rychlé a zápasů tak strašně moc, že to ani nevnímáte. Dělám to šestnáct let a nerozlišuju, jestli se hraje liga nebo Evropská liga. Teď zase přepínáme na Karvinou. Jedeme dál.

Na Karvinou chystáte změny, abyste rozložil síly?

Už nechci moc rotovat se sestavou. Změny budou, ale nic závratného. Dvě tři. Nechci, abychom doplatili na změny jako při domácím zápase se Zlínem.