Co udělá za titul? Pivarník se s hráči nesázel, u sestavy dá i na intuici

Plzeňští vyrazí za třetím titulem za sebou a pátým v historii v sobotu proti Příbrami. Natěšení, natrénovaní z náročné zimní přípravy i s drobnými změnami.

„Mužstvo je stabilizované, z toho budeme do jara vycházet,“ poznamenává Pivarník.

Máte jasno o sestavě?

Máme tam dva tři otazníky na postech, na kterých jsou hráči vyrovnaní. Dáme na intuici, jak kdo komu sedne i s ohledem na soupeře.

Mají šanci se tam dostat noví hráči Ivanschitz, Hájek či Janža?

Všechny posily mají fotbalovou kvalitu a jsou to silné i osobnosti. Kabina je vzala, což je důležité pro budoucnost. Otázkou je, které hráče dokážeme vytěžit hned a kteří se do mužstva probojují postupně.

Přišli dva cizinci a nejsou to Slováci, kteří k Plzni poslední léta patří. Musel jste hodně přesvědčit vedení, aby vám Rakušana a Slovince přivedli, když se podzimní angažmá albánského záložníka Kaceho vůbec nepovedlo?

To nebyl můj apel, na příchodu hráče se v užším rozhodování podílejí čtyři lidé. Myslím si, že máme společné myšlenky. Co se týče Kaceho, tak se jeho hostování dělalo narychlo, pod tlakem. Teď jsme si hráči dokázali otestovat, podívat se na ně. U cizince těžko odhadnete charakter, to musíte mít štěstí. Výkonnost vidíte, to ostatní musíte trefit. Věřím, že u Janži a Ivanschitze jsme se trefili. Oba pocházejí ze střední Evropy jako jsme my, nejsou u nich problémy s náboženstvím atd.

Vy sám po podzimu cítíte, že máte v Plzni pevnější pozici než v létě, když jste přišel?

Trenérskou pozici ovlivňují výsledky a to, jak pracujete. Musíte splňovat obojí. Já jsem spokojený s tím, jak se nám podařilo doplnit kádr. Když se někdo zraní, když nám někdo vypadne, tak ho dokážeme nahradit. To je pro trenéra důležité.

Odešel vám důležitý útočník Ďuriš do ruského Orenburgu, za něj nikdo nepřišel. A podzimní jednička v útoku Krmenčík se v přípravě hledala. Nepodcenili jste to?

Máme tři útočníky na jeden post, usoudili jsme, že je to dostačující. Proto jsme Mišovi vyhověli. Příprava je od toho, aby se hráči co nejlíp připravili na soutěž. My ji měli náročnou a každý trenér si hráče chystá jinak.

Nemohl jste si chystat Baránka s Chrinem, kteří byli zranění. Kdy budu k dispozici?

Martin Chrien už má zranění doléčené, začal individuálně trénovat, příští týden se zapojí částečně s týmem. Počítám, že do tří čtyř týdnů by měl být k dispozici. I Baránek začal s tréninkem, ale u něj to bude trvat delší dobu.

Při určité vývoji v Evropské lize se v Česku hraje o přímý postup do Ligy mistrů. Jako šampion byste nemuseli do zrádné kvalifikace. Jak to ovlivňuje vaši přípravu na jaro?

Jsme teprve v polovině sezony, my máme jen dobrou výchozí pozici k titulu. Ano, přímý postup do Ligy mistrů je jeden z aspektů, který si uvědomujeme. Ale není to v našich rukách, to se se ukáže až v květnu. My v květnu chceme hlavně získat titul.