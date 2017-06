Svižné tempo, pronikavý hlas. Vrba je zpátky a hlásí: chceme do Evropy

Vrba byl ve svém živlu. Po půlroce bez trénování na trávníku přísným pohledem dohlížel na osmadvacet svých svěřenců.

„Takovou jízdu jsme ani nečekali,“ pronesl s úsměvem na tváři kapitán týmu Roman Hubník.

Vrba novinářům dovolil, aby oproti původnímu plánu zůstali na celý trénink, ne jen na původně plánovanou čtvrthodinu. Pak hráče pronikavým hlasem cepoval, chválil je, tleskal jim.

Na první trénink to mělo docela grády, trenére.

Vždycky to má grády. Ale vy to nevidíte, ne vždy vás na trénink pustím.

Na začátku přípravy se vám sešla téměř třicítka hráčů, ale vy jste naznačil, že si přejete mít spíš užší kádr. Přijdou změny?

Máme tu teď spoustu fotbalistů z juniorky, ještě s námi nejsou reprezentanti, takže z tohoto pohledu je hráčů hodně. Chci jich tu mít dvacet plus tři brankáře. To je podle mě ideální stav.

A budete konkrétní? Kteří hráči to mají nahnuté?

Pod čarou určitě nikoho napsaného nemáme. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.

V Plzni jste zpátky nejen vy, ale také Daniel Kolář. Do formy se po zranění vrací Václav Pilař, mluví se i o dalším návratu Michala Ďuriše. Není to jako vrátit se v čase?

Na to první období rád vzpomínám, ale teď už je tu spoustu věcí jinak. Vyrostlo tady nové kvalitnější zázemí, tehdy tu nebylo úplně fotbalové prostředí...

A po sportovní stránce?

Při mém prvním působení jsme se snažili Plzeň především stabilizovat. Když si uvědomím, co se tady za posledních deset let podařilo, tak mě to moc těší. Rád jsem toho součástí.

Tlaku fanoušků se nebojíte? Budou chtít všechno jako dřív. Úspěchy, pohledný fotbal...

V téhle situaci je každý trenér, který sem po mně přišel. A teď jsem v té situaci i já. Každý chce hrát pěkný fotbal, aby se líbil fanouškům, aby novináři psali pozitivně. Plzeň svoji kvalitu dokazuje dlouhodobě a já chci navázat na to, co se tady těch posledních sedm let daří. Mám výhodu, že přicházím do známého prostředí a k dispozici mám kvalitní a úspěšné mužstvo.

Navíc jste ho doplnil o tři nové posily. Podle představ?

Naprosto. Sháněli jsme klasického štítového záložníka, kterým je Živulič, jednoho hrotového útočníka, tedy Řezníčka, protože pořád nevíme, co bude s Krmenčíkem, a chceme tady mít minimálně tři hrotové hráče.

A Daniel Kolář?

To je hráč, kterému je jedenatřicet, takže je v tom nejlepším fotbalovém věku. Ukáže až čas, jestli to zvládne, ale já mu věřím. V Plzni odehrál několik kvalitních sezon.

A zažil tu hned dvakrát Ligu mistrů, o kterou budete v létě opět bojovat. Poprvé v nemistrovské části kvalifikace, bude to těžší?

Určitě to bude složitější. Na druhou stranu je naším cílem hrát především základní skupinu, ať už v Lize mistrů či Evropské lize. Zklamaní by bylo, kdyby se to nepovedlo. Nemůžu samozřejmě tvrdit, že nechceme do Ligy mistrů, ale naše cíle jsou postupné, rádi bychom sem opět dostali nějaké atraktivní týmy. Teď máme navíc slušný koeficient, tak bychom nemuseli hned na začátku narazit na top mužstva. I když vybírat si ani tak moc nemůžeme.