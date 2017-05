Baník a Olomouc by stoprocentně hrály střed ligy, říkal kouč Petržela

Návrat na Andrův stadion, kde působil jako hráč i trenér, rodákovi z nedalekých Kralic na Hané zhořkl. Z plánované oslavy postupu totiž zbyly rozpaky a náskok Baníku na třetí Opavu se kolo před koncem smrskl na jediný bod. „To je strašný, neskutečný, už mě to se.e. Tak dlouho čekat, pořád být ve stresu, to je něco strašnýho,“ otevřeně přiznal Petržela.

Myslíte, že Opava v posledním kole porazí Olomouc?

Nevím, jak bujaře budou slavit. Ale když to Sigma odehraje naplno, tak je Opava neporazí. Na ně určitě nemají. Myslím, že je to škoda, protože my jsme s Olomoucí uhráli čtyři body, dokázali jsme se jí postavit. Byli jsme rovnocenným soupeřem i přes problémy s útočníky. Ale teď mě to ani nezajímá. My musíme porazit svého soupeře.

Ukázal zápas Sigmy s Baníkem, zda mají oba týmy na první ligu?

Stoprocentně by hrály uprostřed tabulky, o tom se nebudu bavit. Naši první ligu jsem trénoval dlouho i hrál. Nakonec jste to viděli ve finále poháru. První liga je pomalejší, nehraje se tak natěsno. Je to těžké porovnání, ale špičková mužstva z první ligy mají určitě na střed tabulky. Samozřejmě pokud postoupíme, tak ještě trošku posílíme, ale chci, aby se šlo cestou mladých hráčů.

Čím to je, že jste v zápasech se Sigmou nebyli horší, ale máte o osm bodů méně?

Jsou spolu dlouhou dobu, hrají prakticky v ustálené sestavě. Ti kluci jsou sehraní, nejsou špatní, hrají spolu snad od žáků. To je obrovská výhoda. My jsme to slepili těsně před soutěží, ještě týden před startem jsme nevěděli, kdo bude hrát. Takže před klukama smekám, co dokázali.

Jaký pro vás byl návrat do Olomouce?

Hezký. Máte tu krásné hostesky, co dávaly šampaňské. To byla taky moje slabost, vždycky když jsem tu byl. (smích) Těšil jsem se, do Olomouce se vždycky těším. Je to moje srdcové město, studoval jsem tu a zažil jsem tu nádherné věci. Rád na to vzpomínám. Olomouc a Sparta, to byla bomba. Tedy Sparta ne, myslím Praha. Sparta stála za hov.., tehdy ji koupili Slováci. Na ta dvě města vzpomínám velice rád. Sigmě postup přeju, mají výborný mančaft. Útočník Chorý, i když se proti nám těžko prosazoval, tak je to dříč jako bejk. Kdyby Jakubov měl fyzičku a kondici jako on, tak jsme vyhráli a postoupili.