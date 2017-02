Mourinho k reportérovi: Když neznáte fotbal, neměl byste držet mikrofon

Když Manchester vyhrával, Mourinho během tiskové konference v dobrém rozmaru dokonce zvedl telefon jednoho z novinářů, který mu ho položil na stůl, aby zaznamenal jeho hodnocení zápasu. „Tady José Mourinho,“ pobavil portugalský kouč volajícího.

Šest vítězství za sebou je historie, poslední měsíc se United nepovedl, v Premier League ze tří zápasů uhráli jen tři remízy. Po nečekaném středečním zaváhání s Hullem už nepřekvapilo, že byl Mourinho totálně naštvaný, což dal najevo během televizního rozhovoru.

Postěžoval si na způsob hry soupeře, který zdržoval. „Ale nevyčítám jim to, protože jsou v situaci, kdy je pro ně každý bod zlatý,“ řekl s tím, že je to věc rozhodčího. „A co měl rozhodčí dělat proti tomu zdržování?“ zněla otázka. Následovalo zmíněné „když nerozumíte fotbalu, neměl byste v ruce držet mikrofon“.

Na tiskové konferenci si Mourinho rýpl do Jürgena Kloppa, trenéra Liverpoolu, klubu, který je z historického pohledu největším rivalem United.

Livepoolu se v posledních týdnech daří ještě méně než United. Během úterního šlágru proti vedoucí Chelsea (1:1) impulzivní německý kouč několik vteřin křičel zblízka na čtvrtého sudího Neila Swarbricka.

Klopp následně řekl, že se sudímu za své chování omluvil a pochlubil se, co mu Swarbrick odpověděl: „Nemám s tím problém, mám rád vaši vášeň, s jakou prožíváte zápasy.“

Čtvrtý rozhodčí utkání Manchesteru s Hullem rozhodně pochopení pro Mourinhovu vášeň neměl.

„O den dřív čtvrtý sudí řekne jednomu manažerovi: Obdivuju váš zápal během utkání. A dnes čtvrtý rozhodčí řekne mně, abych si sednul, jinak mě vyhodí na tribunu,“ postěžoval si Mourinho.

VIDEO: Platí pro mě jiná pravidla, rozčiloval se Mourinho na tiskovce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jeho frustrace z výsledku byla velká, cokoli na tiskovce zaznělo, si bral portugalský kouč osobně. Měl hlavní sudí Mike Jones vyloučit hostujícího Oumara Niasse za dva hrubé fauly? Co ještě měl sudí udělat jinak, aby se United necítili poškozeni?

„Nerozumím tomu, proč se mě od začátku sezony ptáte na rozhodčí. Nedávejte mi otázky, na které nemůžu odpovědět. Znáte mě, jsem jiný a platí na mě jiná pravidla,“ reagoval Mourinho.

„Napiště pravdu,“ vyzval žurnalisty. „Vždyť je to jednoduché. Vy máte udělat službu veřejnosti. Když pravdu řeknu já, tak mě zase potrestají. A já už nechci být potrestaný.“

Mourinho začal vypočítávat, kde všude jeho týmu uškodili (City, Burnley, Stoke, West Ham) a novináři to příliš neregistrovali. „Nevím, možná se vaše branže ubírá jiným směrem. Pro mě byla žurnalistika vždycky o tom, že se má říkat pravda,“ zdůraznil. „Kdybych byl na vašem místě, napsal bych, co vidím a co si myslím. Když to říkám já, tak jsem za to trestán.“

Připomněl, jak v dobách, kdy trénoval Chelsea, musel kvůli trestu za chování sledovat tým z hotelu, protože nesměl na stadion. Že jeho dlouholetý asistent Rui Faria nesměl šest zápasů na lavičku, když před třemi lety seřval Mikea Deana během utkání se Sunderlandem.

Byla to narážka na to, že další Mourinhův trenérský „kolega-oblíbenec“ Arsene Wenger z Arsenalu dostal před týdnem za strčení do čtvrtého sudího trest jen na čtyři utkání.