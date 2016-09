Prohra po gólu z ofsajdu. To jsme si nezasloužili, řekl Mourinho

Manchester United prožil mizerný týden. Po letním nástupu Mourinha nejhorší. Nejdřív o víkendu nezvládl derby proti City (1:2) a ve čtvrtek večer mu nevyšel ani duel v Rotterdamu (0:1).

„Nemyslím si, že jsme v obou zápasech hráli skvělý fotbal, ale dvakrát prohrát jsme si taky nezasloužili,“ prohlásil Mourinho na tiskovce po utkání v Nizozemsku.

Přitom start do nového angažmá měl povedený. V boji o anglický Superpohár porazil mistrovský Leicester, vyhrál i první tři kola v Premier League v Bournemouth, nad Southamptonem i na hřišti Hullu.

„V té době jsem se rozhodně nevznášel v oblacích,“ poznamenal Mourinho. „Nikdy jsem neřekl, že jsme tak dobří, abychom každého soupeře přejeli a poráželi na počkání. Vždycky jsem říkal, že je to jen dobrý start. Vím, že nelze lusknout prsty a bude všechno hned perfektní.“

Na Feyenoordu to perfektní opravdu nebylo, byť v sestavě udělal několik změn. Od začátku nehrál například Ibrahimovic, přes kanál La Manche vůbec necestovali Rooney, Shaw, Lingard a Valencia, zranění jsou Jones a Mchitarjan.

„V prvním poločase to nebylo ono. Neříkám, že to bylo špatné, spíš mi tam chyběly ambice, které potřebujete k vítězství. Můžete říct, že jsem změnil osm hráčů, ale měli jsme dobrý tým. Byli to dostatečně dobří hráči na to, aby dokázali zvítězit,“ řekl Mourinho.

United prohrát nemuseli, zápas směřoval k remíze 0:0. O výsledku rozhodla akce ze 79. minuty, kdy Nicolai Jörgensen přebíral přihrávku při brejku do ofsajdu, španělský pomezní Rodriguéz však přestupek neviděl. Po centru skóroval Trindade.

„Nejsem tady od toho, abych po dvou porážkách šířil negativní náladu. Nehráli jsme dobře po dobu devadesáti minut, ale zasloužili jsme si lepší výsledek,“ dodal Mourinho.