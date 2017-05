S AS Řím skončil druhý, po vypršení smlouvy ale trenér Spalletti končí

Fotbal

Zvětšit fotografii PRŠELO, JEN SE LILO. Trenér AS Řím Luciano Spalletti během deštivého duelu se Sampdorií. | foto: AP

dnes 10:13

Trenér Luciano Spalletti skončil u fotbalistů AS Řím, které v uplynulé sezoně dovedl ke druhému místu v italské lize. Osmapadesátiletý kouč s klubem neprodloužil končící smlouvu a podle médií by měl zamířit do konkurenčního Interu Milán.

Spalletti trénoval římský tým při svém druhém angažmá od ledna 2016. Loni jeho svěřenci skončili v domácí soutěži třetí a letos druzí se ztrátou čtyř bodů na mistrovský Juventus Turín. Poprvé rodák ze Certalda vedl AS v letech 2005 až 2009, pak odešel do Zenitu Petrohrad. „Chceme upřímně poděkovat Lucianovi Spallettimu za všechnu tvrdou práci a významný přínos týmu. Pod jeho vedením jsme získali nejvíce bodů a nastříleli nejvíce gólů v historii Serie A,“ uvedl prezident klubu James Pallotta. Podle spekulací médií by Spallettiho měl nahradit současný kouč Sassuola Eusebio Di Francesco, který dříve za AS Řím hrával a v roce 2001 mu pomohl získat mistrovský titul.