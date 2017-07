Trenér Löw smekl před německými mladíky. Lineker si rýpl: Už je to nuda

Německé objevy Kdo zaujal na Poháru FIFA? Timo Werner (21 let)

Před Konfederačním pohárem měl útočník Lipska v reprezentaci dva starty, v Rusku byl nejproduktivnějším Němcem. Tři góly dal, dva připravil. Lars Stindl (28 let)

Autor zlatého gólu. V reprezentaci debutoval teprve dva týdny před turnajem, ale kapitán Mönchengladbachu důvěru splatil. Také on dal v Rusku tři branky ve čtyřech zápasech. Jako záložník. Leon Goretzka (22 let)

V reprezentaci debutoval už jako 19letý, pak v ní ale přes dva roky chyběl. Vrátil se až v letošní sezoně, na poháru FIFA dal i on tři góly. Bundesligu hraje za Schalke.