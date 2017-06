Barošův konec hráče hodně zasáhl, říká liberecký kouč Trpišovský

„Konec jara vyšel Milanovi náramně a sám říkal, že tady chce zůstat. Ale čas se natahoval, v Ostravě se udály změny a čím déle to trvalo, tím větší byla šance pro Baník než pro nás.“

Jak velkou ztrátou pro vás Barošův odchod bude?

Jsme vlastně ve stejné pozici jako vloni, kdy nám odešel jiný útočník Marek Bakoš. Tenkrát nám trvalo půl roku, než jsme se z toho vylízali. Dva tři měsíce jsme si museli zvykat na Milanův styl, a když jsme se ho naučili využívat, tak nás opustil. Byl to navíc skvělý lídr v kabině.

Jak přijali jeho odchod hráči?

Hodně je to zasáhlo. Když se ta zpráva v pondělí roznesla, všichni byli zaražení a rozčarovaní. Takový hráč se bude nahrazovat těžko. Jeho důležitost pro tým se ukázala i při analýze loňské sezony - zjistili jsme, že byl u 37 ze 39 bodů, které jsme získali.

Mohl by být náhradou v útoku Mick van Buren ze Slavie, o jehož příchodu do Liberce se hovoří?

Je to jeden z hráčů, které máme na seznamu vytipovaných posil. Je to jiný typ než Milan, brejkový náběhový útočník. Mick mě zajímá hodně, chtěl jsem ho už v zimě, je to mimořádně kvalitní hráč. Je velká šance, že by měl dorazit, jednání jsou daleko. Ale uvidíme, do útoku máme i Voltra, Potočného nebo mladého Da Silvu.

Liberec znovu opustila řada hráčů. Kým je chcete nahradit?

Odešli nám celkem čtyři klíčoví hráči: Dúbravka, Souček, Vůch a Baroš. Jestli chceme pokračovat v tom, co na jaře, a hrát do pátého šestého místa tabulky, je bezpodmínečně nutné přivést čtyři hotové hráče na tyto posty. Majitel klubu mi v nadsázce řekl, že si na seznam určitě napíšu hráče typu Ronalda a Balea. Ale já se snažím držet našich libereckých norem a hledět na to, kam dosáhneme. Máme širší seznam posil a jednání probíhají. V týmu zůstala zdravá osa a budeme chtít přivést jen takové hráče, kteří jsou lepší než ti, kteří tu jsou, nebo mají nějakou jinou kvalitu, třeba výšku.

Co testovaní hráči Dramé z Košic a Jelínek ze Žižkova?

Jsou to hráči na posty, které nám chybí. Budou se s námi zhruba čtrnáct dní připravovat a pak se uvidí. Defenzivní hráč Dramé má zkušenosti z Teplic a přichází na doporučení agenta a vedení klubu. Honza Jelínek je zase hráč na post křídelníka.

Zůstane v týmu i záložník Ekpai, kterému brzy skončí hostování z izraelského Maccabi Haifa?

Mají o něj zájem i jiné kluby, ale nebylo by dobré ho vytrhávat z prostředí, kde se mu daří a lidi ho tu mají rádi. On sám tady chce být a my o něj máme velký zájem. Už to, že s námi začal přípravu, je dobrý signál, že tu snad zůstane.

Jak budete po odchodu Dúbravky vybírat brankářskou jedničku?

Máme tady Vencu Hladkého, který dělal dobrý servis Dúbravkovi a Koubkovi, a Ondru Koláře, kterého bychom chtěli restartovat. Domluvili jsme se s trenérem brankářů, že nikoho dalšího zatím brát nebudeme a dáme šanci těm dvěma. Pokud se někdo z nich do tří týdnů vyprofiluje jako jasná jednička, tak k nim budeme na doplnění hledat ještě třetího mladšího gólmana. Horší varianta by byla, kdybychom usoudili, že bude třeba přivést nového brankáře, který bude výrazně lepší než naše dvojice.

Jak dopadly fyzické testy na úvod přípravy?

Když jsem k týmu přišel, většina hráčů slézala z běhacího pásu už po čtvrt hodině. Letos všichni vydrželi běhat víc než 18 minut, což je známka výborné připravenosti.

Jsou nějaké zdravotní problémy?

Bartl je po operaci, měl natrženou achilovku. Má individuální program a optimální prognóza mluví o tom, že by mohl být k dispozici zhruba na třetí kolo. Karafiát trénuje podstatnou část s námi, kvůli zranění se musí jen vyhnout některým věcem. Folprecht a Machuča, kteří se vrátili z hostování, se doléčují. Zbytek hráčů je ve velmi dobrém zdravotním stavu, což prokázaly i testy.

Tým má nového kondičního trenéra Martina Třasáka, který nahradil Josefa Zalabáka. Co si od něj slibujete?

Když nám bývalý kondiční trenér z pracovních a osobních důvodů skončil, sháněli jsme nového. Martin na téhle pozici působil devět let v Mladé Boleslavi a zažil tam hodně trenérů, navíc je to bývalý hráč. Přišel i na doporučení některých hráčů, chválil ho i Milan Baroš. Náš trenérský tým je navíc už dlouho pohromadě a změna mu prospěje.

Jaké bude mít Liberec v příští sezoně ambice?

Záleží na tom, jak se nám podaří složit kádr. Odešli nám čtyři důležití hráči včetně lídrů týmu Dúbravky a Baroše. Chtěli bychom hrát v závětří za největšími favority, co nejvýš to půjde. Ale reálný pohled nám dá až konečná podoba týmu. Doufám, že už nikdo z hráčů neodejde.

Po skončení minulé sezony nebylo jasné, jestli budete v Liberci pokračovat i vy osobně. Jak jste se rozhodoval?

Ve smlouvě jsem měl oboustrannou opci. Já jsem ji mohl za sebe uplatnit jen v případě, že se kvalifikujeme do evropských pohárů, což se nestalo. Klub však opci využil. Majitel se mě jen zeptal, jestli mám chuť pokračovat a já řekl ano. I přes turbulentní věci jsem v Liberci velice spokojený, mám to tady rád a neměl jsem důvod poohlížet se jinde.