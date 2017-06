Lavička si láme hlavu nad sestavou. Jsme na tom líp, než jsme ukázali

Na otočku musel vyrazit na půlhodinovou cestu z Katovic do Tych, aby na stadionu absolvoval oficiální tiskovou konferenci. Poté rychle zase zpátky, abych stihl podvečerní trénink.

Evropská fotbalová unie (UEFA) totiž nedovolila Čechům znovu trénovat na trávníku, na kterém se bude ve středu hrát. Pro Lavičku to však potíž nebyla. „Život“ mu komplikuje spíš silný protivník a starost o své mužstvo.

„S trenérským štábem jsme si lámali hlavu, jak zareagovat na náš prohraný zápas s Německem. Hodně času jsme věnovali hlavně tomu, abychom v hráčích probudili zdravé sebevědomí,“ řekl Lavička.

Bylo to náročné? Zvlášť když Itálii musíte porazit, abyste zůstali ve hře o postup do semifinále?

S touto variantou jsme museli počítat už před Eurem. Když vidíte, jaké máte soupeře ve skupině... Snažili jsme se co nejlíp připravit na první zápas, bohužel jsme ho neuhráli. Turnaj pro nás nekončí. Čeká nás velmi těžký soupeř, ale pokud se zlepšíme a předvedeme náš standard, kterého jsme schopní, tak máme reálnou šanci uspět.

Česko - Itálie středa 18.00, Tychy rozhodčí Benoit Bastien (Francie)

Předpokládané sestavy, Česko: Zima - Havel, Lüftner, Simič, Hašek - Černý, Souček, Barák, Trávník, Jankto - Schick.

Itálie: Donnarumma - Conti, Rugani, Caldara, Barreca - Pellegrini, Gagliardini, Benassi - Berardi, Petagna, Bernardeschi.



Co vám neúspěšný souboj proti Německu napověděl směrem k sestavě proti Itálii?

Případné změny v hlavě máme. Na tréninku si ještě chceme vyzkoušet možné varianty.

Máte o sestavě jasno?

Nemám, jsme sice blízko, ale definitivní to není. Věřím, že se rozhodneme správně.

Na kolika místech máte nejasnosti?

Jak už jsem naznačoval po Německu, chtěli jsme hrát líp, potenciál týmu je vyšší, než jsme ukázali. Na to jsme se shodli při hodnocení všichni. Líbila se mi i sebereflexe od hráčů, od týmu. Proti Itálii máme velkou šanci ukázat, že jsme dobrý tým a zabojovat o co nejlepší výsledek.

Mužstvo jste si sestavoval dlouho během kvalifikace. Budete tomu věřit dál, nebo s ním chcete zatřást?

S tím jsme si s kolegy hodně lámali hlavu. Na poradě jsme si zkoušeli různé varianty, které by mohly být tím nejlepším pro tým. Mám na mysli hráčské varianty.

Je pozice pravého obránce tou, kterou řešíte nejvíc?

Jde o jednu z nejožehavějších pozic, kterou řešíme.

Pondělní trénink nedokončil záložník Barák. Jak to s ním vypadá?

Tonda to stopnul z preventivních důvodů, nechtěl sval unavovat. Ale je připravený, věříme, že sval vydrží. Jestli se rozhodneme pro variantu s ním v základu, nebo pro nějaké jinou. Uvidíme.

Jak je složité připravovat tým na zápas, který musí vyhrát?

Jsme na turnaji, kde jsou jasná pravidla. Věděli jsme, že postupový klíč je hodně složitý. Dokud existuje naděje, budeme o ni bojovat. Ještě budeme mít s hráči individuální pohovory, tam si všechno chceme upřesnit, abychom šli proti Itálii s čistou hlavou.

V čem je největší síla Italů?

Podle toho, co jsme měli možnost vidět v jejich prvním zápase proti Dánsku i těch předešlých, tak je to velmi dobrá organizace hry. V defenzivě jsou velmi agresivní, možná víc než Němci. Mají hodně propracovaný systém hry, mají šikovné a kreativní hráče ve středu pole, rychlá křídla. Když se dokážou prosadit po stranách a posílají centry před bránu, mají tma urostlého útočníka Petagnu. Na to si musíme dát největší prostor a silné stránky pokrýt.

Pentagna hrál v předminulé sezoně s Jakubem Janktem v Ascoli. Se vztahem k Itálii máte v mužstvu také Schicka, Zimu, Simiče, Stronatiho a Baráka, který jde do Udine. Cítíte, že mají větší motivaci?

Hráčů jsme se na Itálii ptali, doplnili mozaiku těch informací, které jsme jim předkládali. Jak můžu pozorovat na těch, co tam hrají, tak motivace je velmi velká.