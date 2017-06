Věřím, že se ofenzivní hráči ukážou v pravý čas, doufá kouč Lavička

„Je to zápas o naději. Už před Itálií jsme měli podobné motto. A to trvá,“ říká před závěrečným duelem ve skupině trenér Vítězslav Lavička.

Cílem je pořád postup do semifinále. Cítíte to tak?

Přijeli jsme s jasným cílem. A i když turnaj má svůj vývoj, na našem záměru se nic nemění. Dokud bude šance na postup, budeme se o ni rvát.

Nejenže musíte Dány porazit, ale k tomu potřebuje dát co nejvíc gólů. Půjdete do zápasu s totální ofenzívou?

Chceme vyhrát. Ale je zapotřebí vidět, že i když Dánsko nebodovalo, tak kvalitu má. Když jsme sledovali jeho předchozí zápasy s Itálií a Německem, tak jsme viděli, že jsou směrem dopředu velmi nebezpeční. Nemůžeme bezhlavě útočit a naši hru otevřít. Ano, chceme hrát dopředu, být aktivní, ale nezapomínat na obranu.

Ale zvolíte ofenzivnější variantu sestavy než proti Itálii, ne?

To byla jedna z hlavních otázek, kterou jsme s trenérským štábem probírali. Máme připravené určité varianty tak, abychom si zachovali naší herní tvář s důrazem na útočnou fázi. Zápasy tady jdou rychle za sebou a my finalizujeme rozhodnutí, abychom vybrali co nejlepší sestavu. Možností se nabízí několik, v záloze i na křídlech.

Víte, že potřebujete dát aspoň tři góly, pokud tedy v souběžně hraném utkání vaší skupiny C Italové neporazí Němce 2:0 a vám by stačila i výhra o gól. Jak s tím vědomím pracujete?

Tři góly jsme dali proti Itálii a to je velmi dobrá vizitka. Pevně věřím, že tenhle výsledek, ta jeho výše, nám pomůže směrem k Dánsku. Přestože Patrik Schick čeká na gól, tak věřím, že i další ofenzivní hráči se ukážou v pravý čas.

Schick dva dny před utkáním odletěl do Turína řešit přestup do Juventusu. Prospěje mu ta cesta, když už bude mít klid?

Pohledy na tu cestu mohou být různé. Já v dané situaci vidím, že to jemu i týmu může pomoci. On si vyřešil jednu zásadní věc ohledně budoucnosti a může jít do zápasu s čistou hlavou.

Je výhoda, že přesně víte, co vám k postupu do semifinále stačí? Narozdíl od Slováků, kteří už druhý den na hotelu čekají, jak dopadnou.

Musíme to respektovat, před turnajem jsme věděli, co všechno může nastat. Z našeho pohledu uděláme maximum, abychom to zvládli a o postup zabojovali.

Je pikantní, že o semifinále může rozhodnout i počet žlutých karet. Budete hráčům připomínat, aby si na zákroky, které mohou napomínání přinést, dávali pozor?

Těch okolností, které mohou rozhodovat, je několik. Ano, žluté karty mohou hrát roli. Po porážce s Německem jsme říkali, že se musíme zlepšit ve všech směrech včetně důrazu. Ale je rozdíl hrát bojovně a pseudobojovně.