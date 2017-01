Teď už by měl být náš kádr kompletní, těší kouče Karviné příchod posil

„Vše je domluvené, věřím, že během týdne budou všechny formality v pořádku,“ řekl karvinský trenér Jozef Weber. To potvrdil karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk s tím, že oba budou v klubu na hostování do konce sezony.

Weber podotkl, že jde o doplnění kádru podle jeho představ. „Teď už by měl být náš kádr kompletní,“ uvedl kouč. „Už by mohlo dojít jen k nějakým kosmetickým úpravám, pokud se naskytl nějaký další zajímavý hráč. Hlavně jde o posílení ofenzivy, jak jsme potřebovali.“

Třicetiletý Kalabiška je univerzál, může hrát v obraně, záloze i útoku. „Známe ho. Je to podobný typ jako Jarda Zelený (přestoupil do Jablonce - pozn. red.), měl by zvýšit konkurenci na kraji sestavy,“ řekl Jozef Weber.

„Honza je univerzál, může hrát na více postech. Navíc je levák. Pro nás to znamená jednoznačně zkvalitnění ofenzivy,“ doplnil Vlk.

Kalabiška byl předminulou sezonu v barvách Senice nejlepším střelcem slovenské ligy. V nejvyšší domácí soutěži odehrál 78 zápasů, v nichž vstřelil sedm gólů.

Šestadvacetiletý Wágner výborně vstoupil do sezony, když při výhře Jablonce 5:3 dal hattrick Karviné. „A nejen nám...“ upozornil trenér Weber. „Od něj si slibujeme rozšíření konkurence pro Pavola Jurča. Navíc máme mladého Panáka, který může nastupovat i v záloze, takže se nám otvírá další prostor.“

Wágner, který v první lize odehrál 180 utkání a dal v nich 47 gólů, byl na podzim se čtyřmi góly nejlepším střelcem Jablonce. V základní sestavě se držel prvních šest kol. Naposledy hrál 15. října v 10. kole. Na podzim ale měl zdravotní problémy. „Je to soubojový hráč, umí dávat góly. Věříme, že u nás znovu nastartuje svou slibně se rozjíždějící kariéru,“ uvedl Jozef Weber.

S novou smlouvou až do konce roku 2019 odletěl s mužstvem záložník Erik Puchel. „Dostává příležitost, prokázal růst. Je ve věku, kdy by se na jaře měl už více prosadit,“ dodal trenér Weber.

Karvinští se v Antalyi utkají 1. února s Poltavou, o tři dny později s Bialystokem a třetího soupeře řeší.