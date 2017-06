Jarolím před zápasem s hvězdami: Ne destrukci! Potřebujeme chytit rytmus

Blbost to nejspíš nebyla, tak se nechme překvapit. Už v pondělí večer hraje národní tým přípravný zápas s nabitou Belgií. Pravděpodobně bez kapitána Sivoka, který z Turecka dorazí až po obědě.

Trenére, neměl jste noční můry, když jste si četl nominaci Belgie? Eso vedle esa.

Nechci říct noční můra. Belgie má samozřejmě velmi kvalitní mužstvo, posty jsou zdvojené hráči z velkoklubů. Je to trochu jiný level než při minulém srazu, ale musíme si tým vyzkoušet i v takových zápasech, aby se ukázalo, jak budeme organizovaní v defenzivě a jestli dokážeme být nebezpeční i dopředu.

Závidíte trenéru Martínezovi jeho tým?

To nemám ve zvyku. Myslím si ale, že má příjemné starosti.

Co vás bude v pondělí večer hlavně zajímat: výsledek, nebo hra?

Vzhledem k tomu, jak různě hráči končili, to bude neobvyklé. Někdo už je tři týdny bez zápasů, někdo končí teď. Pro nás to bude důležité kvůli tomu, abychom chytili rytmus. Chtěli bychom hrát kvalitně, mít dobrý projev a samozřejmě bychom chtěli uhrát příznivý výsledek. I proto, že nás v sobotu čeká velmi důležité utkání v Norsku, kde potřebujeme vyhrát.

Belgie ale hraje jiným stylem než Norsko, že?

Moc soupeřů na výběr nebylo. Belgie je každopádně tým, proti kterému hráči udělají maximum, aby zápas dopadl co nejlépe. Musíme být koncentrovaní a nevypustit ani zlomek utkání. A ať to dopadne jakkoli, vždycky je důležité se poučit.

Jak chcete hrát?

Rozhodně nechceme hrát destrukci. Budeme chtít být aktivní, nedávat soupeři prostor a snažit se využít každé příležitosti směrem dopředu, abychom byli nebezpeční. Ale bude to o tom, jak si budeme věřit na balonu.

Který hráč Belgie podle vás splňuje ideál fotbalisty?

To záleží na pozici. Jsou tam Mertens a Hazard, Lukaku jako jiný typ ofenzivního hráče, pak taky De Bruyne. Takhle můžeme vyjmenovat celou sestavu. Já mám samozřejmě rád ofenzivní hráče, ale nechci říct, že ti ostatní jsou méně důležití.

Bude více střídání než šest?

Ano. Belgičané to chtěli a my jsme to uvítali.

