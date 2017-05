Olomouc má jistotu, ovládla druhou ligu. Kouč Jílek by měl pokračovat

Po vydřené domácí výhře 1:0 nad Frýdkem-Místkem kapitána olomouckých fotbalistů Aleše Škerleho těšil fakt, že kromě jistého postupu do první ligy si teď Sigma zajistila, že soutěž vyhraje. „Už jsme splnili i druhý cíl: postup z prvního místa. Už to může být poklidné. Teď chceme doma ještě porazit Baník a zakončit to vítězně.“

S Frýdkem-Místkem bylo ale utkání dost vypjaté, souhlasíte?

Vypjaté to bylo. Zranili se nám dva hráči, chtěli jsme některé kluky pošetřit, bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Šance jsme měli, ale nezvolili jsme dobré finální řešení. Mohli jsme dvakrát dávat do prázdné branky. Řekli jsme si, že chceme doma zvládnout všechny zápasy bez prohry.

Bylo to vyhecovanější i kvůli tomu, že Frýdek-Místek vede váš bývalý kouč Leoš Kalvoda?

To ne, vždy je to tvrdé tak, jak to pustí rozhodčí. Karty nepadaly. Některé zákroky po kartě volaly, bylo by to pak klidnější. Ale to k tomu patří. Nechtěli jsme si to nechat líbit.

Jak jste si užili postupové oslavy?

Užili jsme si je, ale ještě máme další dva zápasy. Na oslavy máme ještě celou dovolenou. Tlak už ale takový není, víme, že máme splněno. Je to na tréninku trošku benevolentnější, ale v rozumné míře.

Sledujete vývoj jednání o novém spolumajiteli Sigmy?

Sledujeme to, ale jde to mimo nás. My jsme svůj úkol postoupit splnili, teď je na vedení, jak to všechno dopadne.