Hráči si to musí nastavit v hlavě, říká jihlavský asistent Kadlec

Během své hráčské kariéry zažil s Jihlavou, jak chutná postup do nejvyšší fotbalové soutěže, ale i hořkost spojenou s pádem do druhé ligy. Tomu druhému pocitu by se ale letos chtěl současný asistent hlavního trenéra FC Vysočina Michal Kadlec vyhnout.

„Bohužel k fotbalu patří jak pozitivní, tak i negativní vzpomínky. Z hlavy je nevymažete. Někdy vyhrajete, jindy prohrajete. Já ale každopádně doufám, že my tu naši situaci letos zvládneme,“ ujišťoval jedenačtyřicetiletý bývalý dlouholetý obránce FC Vysočina, který se před časem přesunul z lavičky jihlavské juniorky k prvoligovému A-týmu.

Nabídka dotáhnout sezonu do konce po boku hlavního trenéra Josefa Jinocha a dalšího asistenta Petra Čuhela přišla v polovině dubna. „Hlavně mě hodně potěšila. Vždycky jsem chtěl jihlavskému klubu pomoct, působím v něm dlouho a teď bych skutečně rád přispěl svým dílem ke společnému cíli,“ svěřil se Kadlec.

O jaký cíl se jedná, je všeobecně známo. S Vysočinou je to prakticky od začátku sezony v první lize dost nahnuté. Momentálně se sice drží na nesestupovém místě, jenže před sebou má dva zápasy venku a jen jeden už odehraje v domácím prostředí. S psychickou pohodou týmu to tedy v současné době nebude úplně ideální.

„Hráči si to musí nastavit v hlavě. Musí být pozitivně naladěni, věřit v dobrý výsledek a být dobře připraveni. Od toho se pak dá odrazit k úspěchu,“ měl jasno Jinochův asistent.

On sám prý zápasy prožívá možná ještě intenzivněji než v dobách, kdy mohl výsledek ovlivnit přímo na trávníku. „Určitě jsem hrozně nervózní,“ přiznal Kadlec. „Já tedy nikdy nebyl zrovna klidný hráč a to mi zůstalo i na lavičce. Prožívám všechny zápasy, i když je jasné, že některé situace musíte v roli trenéra vnímat a vyhodnocovat trochu jinak. Emoce jsou nicméně pořád hodně veliké,“ dodal s úsměvem.

Říká se, že ideální trenérské složení u mužstva je takové, aby minimálně jeden z koučů představoval bič a další potom naopak spíš cukr.

„Nemyslím si, že zrovna takhle bychom to u nás měli rozdělené. Někdy je prostě situace vhodná na dobré rozpoložení a jindy se pro změnu musí trochu přitlačit,“ zamýšlel se jeden z trojice jihlavských koučů.

V zatím posledním ligovém souboji, který Vysočina odehrála minulý víkend v Mladé Boleslavi, byl prostor na obě varianty. I když konečný výsledek spíš nahrával přitlačení. Smutek z porážky 1:3 nezmírnil ani jinak herně celkem vydařený zápas.

„Z naší strany to byl rozhodně lepší výkon, než který jsme předtím předvedli na Dukle. A právě na hru z Boleslavi bychom nyní chtěli navázat ve Zlíně. Ovšem samozřejmě s jiným koncem,“ předložil Kadlec plán pro sobotní duel.

Pomoci k bodovému zisku by měl Jihlavě už s největší pravděpodobností znovu také brankář Jan Hanuš, který v uplynulých utkáních nemohl nastoupit kvůli trhlině ve svalu na noze.

„Postupně už se ale začal zapojovat do tréninku a v posledních zápasech by měl být k dispozici. Tedy i ve Zlíně. Definitivně se ale rozhodne až po pátečním tréninku,“ oznámil asistent hlavního trenéra FC Vysočina.