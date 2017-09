Šilhavý připravoval Slavii na Maccabi: Přijede podobný soupeř jako APOEL

Do Evropské ligy postoupila Slavia po osmi letech. Tehdy měla atraktivní skupinu s týmy z vyspělých fotbalových zemí Španělska, Itálie a Francie. Tentokrát se - kromě španělského Villarrealu - chystá na soupeře z Kazachstánu a Izraele.

„Favoritem skupiny je Villarreal a my budeme zřejmě bojovat o druhé místo. Naším cílem je ze skupiny jednoznačně postoupit, proto chceme zítra vyhrát,“ prohlásil trenér Šilhavý.

Od vedení tedy dostali jasný cíl?

Naše cíle jsou vždycky nejvyšší, což v tuhle chvíli znamená postup. Kdybychom uhráli druhé místo, o kterém se tady bavíme, cíl bychom splnili. Ale žádné oficiální požadavky od vedení nebyly, my chceme sbírat zkušenosti, chceme vyhrávat a v dalších sezonách se znovu dostávat do Evropy. Žádný nůž na krk, že bychom museli za každou cenu, jsme nedostali.

Slavia - Maccabi Tel Aviv čtvrtek 14. září od 19.00 Předpokládané sestavy

Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Deli, Sobol - Souček - Zmrhal, Altintop, Rotaň, Stoch - Necid. Maccabi: Rajkovič - Špungin, Tibi, Ben Haim, Davidzada - Rikan, Micha, Battocchio - Blackman, Kjartansson, Atzili. Rozhodčí: Robert Schörgenhofer - Markus Gutschi, Roland Riedel - Manuel Schuettengruber, Rene Eisner (všichni Rak.).



Není to pro vás zrovna jednoduchý týden. Ve čtvrtek vstup do Evropské ligy, v neděli derby. Jak to zvládnete?

Jsou to dva těžké zápasy v rychlém sledu za sebou. Ale máme široký kádr, takže věřím, že utkání zvládneme. Navíc počítáme s tím, že síly rozložíme mezi více hráčů.

Jaký je vlastně Maccabi Tel Aviv, váš nadcházející soupeř?

Je to silný a zkušený evropský tým. Možná bych ho trochu přirovnal k našemu poslednímu pohárovému soupeři, kterým byl APOEL. Mají podobné hráče, jsou na tom velmi dobře dovednostně, rychlostně, nechybí jim taková ta živelnost v útočné fázi. Na druhou stranu dokážou hrát organizovaně a velmi dobře venku, což ukázali v předchozích zápasech kvalifikace Evropské ligy.

Před dvěma lety v předkole Ligy mistrů vyřadili Plzeň. Vycházeli jste z toho utkání?

Ne, my sledovali jejich poslední zápasy, ten uplynulý ligový jsme viděli naživo. Víme o útočníkovi Kjartanssonovi, to je hodně důležitý hráč, ale rozhodně není sám. Mají velmi silnou osu od Ben Chaima, zkušeného stopera, který hrál i v Chelsea, přes kapitána Yeiniho, nebezpečný je Atzili z levé strany... A vůbec celá ofenziva je silná. Rozhodně to nebude jen o tom, že bychom hlídali jednoho hráče. Musíme si dát pozor na všechny.

Spoléháte i na domácí prostředí?

Věříme, že bude plný stadion a diváci nás poženou. Musíme vycházet z dobré organizace hry, ale zároveň musíme být aktivní, vytvářet si tlak, standardky, šance, se kterými je potřeba nakládat lépe než doposud.

Tým je připravený? Hráči jsou zdraví?

Až na Dannyho a Šventa jsou všichni k dispozici.

Takže už by mohl nastoupit po zranění i Deli? Nebo zohledníte, že se obraně v poslední době daří a necháte ji pohromadě.

Je pravda, že gólů moc nedostáváme a obrana funguje. Nicméně Deli je velice kvalitní hráč, což tady v minulosti potvrdil, takže určitě nemám obavy, že bychom se nějak oslabili. Jde pouze o jeho zdravotní stav a připravenost na utkání.