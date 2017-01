Slávistický trenér Šilhavý: O titulu všichni sníme. Věřím, že vyhrajeme

Posily očima Šilhavého Stanislav Tecl: "Standa je hrotový hráč, v útoku je nejsilnější, ale může hrát i ze stany, v Jablonci to zvládal velmi dobře. Je to zkušený hráč, nedá se srovnávat s tím, který tady byl před sedmi lety. Je někde jinde, odehrál spoustu zápasů v evropských pohárech. Ty zkušenosti si člověk nekoupí, musí si to odkopat." Jan Sýkora: "Že nedal proti Ružomberoku penaltu? To mi nevadí. Chtěl dát gól, aby to měl ve Slavii za sebou a zaplatil klukům něco do kasy. Pro mě je důležité, že byl aktivní, nabízel se. Jeho naturel, charakter, je to vítězný typ." Marko Alvir: "Mladý, velmi talentový fotbalista, nebojí se hrát, bere to hodně na sebe. Chce dávat finální přihrávku i z vlastní poloviny hřiště." Přemysl Kovář: "Přéma je zkušený gólman, i lidsky, což v kabině dokazuje. Bude krýt záda Jirkovi Pavlenkovi. Pokud by se něco stalo, tak by byl připravený chytat. Dokazuje to na tréninku. Plní roli, kterou od něj očekáváme." Per-Egil Flo: "V poslední době měl zdravotní problémy, bylo vidět, že se dnes při zápase na umělé trávě hlídal. Ale vždycky je to o charakteru hráče. Bez problému zapadl, není to žádná primadona. Zkušený hráč, který se z tlaku nepodělá.“ Michael Lüftner: „Mám pochopitelně radost, že jako stoper dal gól. Když máte hráče s takovými dispozicemi, je to dobré pro standardky.“