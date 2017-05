Jarolím: Šural i Souček hrají dobře, Pilařovi jsme chtěli dát impulz

Na červnovou přípravu v Belgii a kvalifikaci v Norsku pozval dvaadvacet hráčů, další povolá dodatečně. Vybírat bude především z jedenáctičlenného seznamu náhradníků (vše o nominaci čtěte zde).

Co k jednotlivým hráčům kouč říkal?

O Tomáši Součkovi, který je v reprezentaci podruhé. „V nominaci je jedním z mála klasických defenzivních záložníků, v Liberci hraje pravidelně, každý týden ho máme na očích. Podává kvalitní výkony.“

O Bořku Dočkalovi, jehož čínskému týmu Che-nan se nedaří. „Víme, jaká je situace. Věřím, že si spraví chuť v reprezentaci a zažije dobrý pocit z výsledku. Přiletí až příští týden v neděli den před zápasem s Belgií, takže jeho start proti ní je ohrožený.“

O Josefu Šuralovi, který se vrací poprvé od loňského srpna. „Jak na jaře začal nastupovat, dával o sobě vědět. Ať už hraje na hrotu nebo ze strany.“

O Patriku Schickovi, který řeší přestup ze Sampdorie do většího klubu. „Poradců má dost, aby se rozhodl pokud možno správně. To není v mé kompetenci, co bych mu měl radit. A můj názor? Vždycky je to s otazníkem, možností je celá řada. Myslím si, že pro něj by bylo zajímavější, aby nastupoval pravidelně, sbíral zkušenosti, vyhrál se. Asi nejlepší by bylo, kdyby zůstal v Sampdorii. Věřím, že před našimi zápasy to bude mít vyřešené, bude mít klid a jeho výkon to ovlivní pozitivně.

O Václavu Pilařovi, který za národní tým hrál naposledy v červnu 2015 na Islandu. „Je mezi náhradníky, ale z naší strany je to impulz, motivace pro něj, aby na sobě dál pracoval. Vidíme, že dělá maximám, aby se vrátil. Kvůli zranění toho moc neodehrál, ale vzhledem k tomu, jak dlouhou tu pauzu měl...“

O Josefu Hušbauerovi, dalším z náhradníků. „Proč není už rovnou v nominaci? V minulosti se přece stalo, že hráči, kteří byli mezi náhradníky, se v ní pak objevili.“

O Martinu Fillovi, jenž prožívá povedené jaro. „Jestli jsme neuvažovali ho rovnou zařadit do nominace? Musím vycházet z toho, co hráči v reprezentaci odvedli s přihlédnutím k tomu, v jaké jsou formě. Ta je samozřejmě důležitá. Víme, co nás čeká. Musíme sázet na to, co se nám osvědčilo. Ale samozřejmě i Filla sledujeme.“