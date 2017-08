O stavu fotbalové reprezentace. Kouč: Asi neřeknu, že jsme lepší než Němci

Češi se 1. září utkají s Německem, obhájcem světového zlata a nejspíš i nejsilnějším reprezentačním týmem současnosti.

A o tři dny později se Jarolímův výběr představí v Severním Irsku, které je jeho největším soupeřem o druhou příčku, z níž je šance o šampionát dodatečně zabojovat v baráži.

„Hlavně utkání v Belfastu je pro nás naprosto zásadní. Neříkám, že s Německem to důležité není. Každý bod, který uhrajeme, by nám ohromně pomohl. Ale v Severním Irsku si nemůžeme dovolit ani remízu, tam musíme vyhrát,“ poznamenal Jarolím.

Kvalifikace MS 2018 Skupina C Mužstvo Z V R P S B 1. Německo 6 6 0 0 27:1 18 2. Severní Irsko 6 4 1 1 11:2 13 3. Česko 6 2 3 1 9:5 9 4. Ázerbájdžán 6 2 1 3 3:9 7 5. Norsko 6 1 1 4 6:10 4 6. San Marino 6 0 0 6 1:30 0

Na nominační tiskovce devět dnů před zápasem s Němci působil kouč uvolněně, bavil svým typickým humorem.

„Jestli na Němce vymyslím něco speciálního? Že jsme lepší než oni, asi klukům říkat nebudu,“ pronesl s úsměvem.

Fakta jsou neúprosná. „Němci s béčkem v červnu vyhráli mistrovství Evropy do jedenadvaceti let. S béčkem reprezentačního áčka vyhráli Konfederační pohár. Němci jsou velké sousto,“ zdůraznil Jarolím.

„Ale se strachem do toho jít nemůžeme, to je snad jasné. Když budu upřímný, s Němci nemáme co ztratit. Věřím, že doma jim to zkomplikujeme. Jsou jasným favoritem, o tom netřeba hovořit. Když odehrajeme dobrý zápas, z psychologického hlediska nám to pomůže na Severní Iry.“

Otázkou je, v jaké formě se jeho mužstvo ukáže. Start nového ročníku některé hráče, na kterých v minulých zápasech stavěl, nezastihl v ideální formě (Škoda, Zmrhal). Další se na reprezentaci ještě necítí (Sivok) nebo je trápily zdravotní problémy (Schick).

„Měl bych větší radost, kdyby to všechno klapalo a všichni byli ve vynikající formě, ale tak to úplně není. Ale třeba reprezentace klukům pomůže.“

Další komplikací je, že v základních sestavách Sparty i Slavie, případných největších dodavatelích hráčů pro reprezentaci, jsou v převaze cizinci.

Sparta má v nominaci národního mužstva jediného zástupce brankáře Tomáše Koubka, reprezentačního náhradníka. Ze Slavie dostali pozvánku nováček Jan Bořil a Jaromír Zmrhal s Tomášem Součkem. A jen Bořil nastupuje pravidelně.

I to komplikuje Jarolímovi skládání mužstva. „Jsou na to dva úhly pohledu. Pro české hráče je to těžší situace. Ale na druhou stranu to může být pro ně situace k zamyšlení, aby se dokázali líp prosadit,“ řekl Jarolím.

Když se národní mužstvo představilo loni v Německu, podlehlo 0:3 po velké herní převaze soupeře.

„Prohrát se může a s Němci se to stává všem poměrně často. Ale mně vadilo, že obranná činnosti nebyla dostatečně intenzivní. My jsme jim ten zápas usnadnili nedůsledností a chybami. Proto teď budeme zdůrazňovat, abychom to doma odehráli s maximální intenzitou.“

V kvalifikační skupině Němci ze šesti zápasů neztratili ani bod, inkasovali jediný gól, ale jistotu přímého postupu ještě nemají. „I proto jsem přesvědčený, že k nám přijedou v plné síle,“ podotkl Jarolím.