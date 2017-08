Češi před duely pravdy. Snad i po nich budeme mít naději, říká Jarolím

Pokud bude mít Česko po pátečním duelu s Německem a pondělním v Severním Irsku šanci na druhé místo ve skupině, znamená to, že žije sen o postupu na mistrovství světa 2018.

V pondělí odpoledne se národní mužstvo sešlo v Praze, kde se bude připravovat až do páteční duelu s Němci v Edenu.

Kvůli zdravotním či jiným problémům nemohl Jarolím nominovat Sivoka, Brabce, Škodu či Schicka. Mezi třiadvaceti nominovanými jsou tak i čtyři nováčci: Hovorka, Lüftner, Bořil a Kliment. „Všichni by měli být fit,“ řekl Jarolím.

Jen sedm hráčů z třiadvaceti má víc než deset startů za národní mužstvo. Nebudou pro ostatní němečtí mistři světa příliš velké sousto?

Soupeř je to jeden z nejtěžších, co si budeme povídat. Ale mě by mrzelo, kdybychom proti Němcům šli podělaní. Spíš by to pro naše kluky měla být ta pravá výzva udělat maximum pro co nejlepší výsledek.

Především mezi obránci nemáte příliš zkušeností. Hovorka, Lüftner a Bořil jsou nováčci, Kalas s Novákem toho za reprezentaci odehrálo málo. Nemáte z toho obavy?

Nedá se nic dělat, prostě to tak je. Všichni určité zkušenosti mají. Třeba Lüftner hraje v Dánsku, Hovorka hrál za Liberec poháry. Věřím, že jsou dostatečně silní psychicky, aby se s tím popasovali. Měli jsme i další možnosti, ale věřím, že tihle nás nezklamou.

Sparťan Hovorka od loňského podzimu marodil s kolenem, od té doby odehrál jen dva zápasy. Proč jste ho vybral?

Vím, měl dlouhou pauzu. Hned jak naskočil, tak jsem viděl, že navázal na své výkony v Liberci. A proč jsem ho vybral? I kvůli charakteru. Je to hráč, který když je na hřišti, dělá všechno proto, aby mužstvo uspělo.

V kádru máte jen dva útočníky Krmenčíka a Klimenta. Není to málo?

Uvidíme, jak to bude vypadat před zápasem v Severním Irsku. Když oba budou po Německu v pořádku, asi bychom do toho moc nezasahovali. Kdyby nastal nějaký problém, asi bychom někoho povolali. Ta varianta tady je.

Koho? Schicka? Konečně už ví, kde bude působit, domluvil se s AS Řím.

U Patrika je to na hraně. Ale teď o něm momentálně nepřemýšlím, není tady. Pokud by byl, tak bych samozřejmě byl rád. Že bude mít jasno, by mu mělo pomoct. Hlavně, aby se mu dařilo a byl zdravý.

Kdo ještě z útočníků připadá v úvahu?

Může se uzdravit Škoda. Mezi náhradníky je Vydra, takže asi jeden z nich.

Dělá vám starosti forma Sparty, z níž byste teoreticky mohl vybrat víc hráčů než jen Hovorku a brankáře Koubka?

Abych řekl pravdu, tak Sparta nám to trochu zkomplikovala. Že není v oslnivé formě, to asi vidí každý. Slavia si taky prošla týdnem, kdy tři zápasy nedala gól, což taky není kdovíjaká vizitka, když víme, jak ofenzivně je to laděný tým. Naposled proti Boleslavi si to trochu vynahradila. Každopádně je na tom o poznání líp než Sparta.