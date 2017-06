Kopecký začíná v Jihlavě: Nechci škatulkování. Pro hráče je tu nová výzva

„Musím říct, že se těším,“ říká Kopecký. „Samozřejmě, taková zdravá nervozitka tam je znát. Ale zažil jsem toho už dost, takže z toho nedělám žádnou vědu.“

Na druhou stranu, prvoligový celek budete trénovat poprvé. Je to odlišné?

Myslím si, že určitě. Ale každý, kdo má nějaké ambice, se na takovou práci těší. Svým způsobem je to pro mě odměna. A jsem za to rád.

Už si sumírujete, co řeknete hráčům v úvodním proslovu?

Abych se přiznal, zatím nad tím nepřemýšlím. (usmívá se) Samozřejmě, všechno se dá nějak zvládnout. Vezmu to od srdce.

Pro jihlavské fanoušky jste, v porovnání s předchozími trenéry Františkem Komňackým, Petrem Radou nebo Michalem Bílkem, neznámý kouč. Jak byste sám sebe charakterizoval?

Slyšel jsem spoustukrát, že o sobě mluví sami trenéři. Ale já bych o sobě takhle mluvil nerad. (usmívá se) Nechci říkat, jestli jsem tvrdý, nebo měkký trenér, jestli jsem, nebo nejsem přihrávkový kouč. Sám sebe hodnotit nebudu. To ať udělají hráči, nebo ti nejbližší, co mě znají. Když to vidím, všude je spousta informací o lidech, které ani neznáte. Já o sobě řeknu jen jednu věc.

Jakou?

Že mi nejde o nějakou popularitu. Jde mi o to, že můžu být s hráči na hřišti. Na to se těším. A na to, jak budeme spolupracovat.

Spolupracovat budete i se svým asistentem, Michalem Kadlecem, Toho vám dal k ruce klub. Jste spolu už v kontaktu?

Stoprocentně, už jsme se bavili. Řekli jsme si nějaké věci ohledně přípravy. A všechno, co jsme si řekli, se bude v průběhu dalších týdnů řešit.

Vy ale máte mít k dispozici dva asistenty. Už je jasné, kdo bude tím druhým, kterého si můžete vybrat vy sám?

Řeší se to. Jméno zatím nebudu prozrazovat. Až se to vyřeší, budeme to vědět všichni. A i vy novináři se to dozvíte včas. Není to nijak tajné, ale dokud to není potvrzené, tak to zatím nebudeme zveřejňovat.

Je šance, že vybraný asistent stihne úvodní trénink přípravy?

No, já bych byl rád. (usmívá se) Ale je potřeba, aby došlo k domluvě mezi ním a Vysočinou Jihlava.

Jihlava v pátek představila osmadvacetičlenný hráčský kádr, s kterým by měla odstartovat přípravu. Zvažujete ještě nějaké příchody a odchody?

Zatím jsme se bavili o tom, že o některé hráče je zájem. Třeba o Hronka. Já bych si přál, aby se mi hráči předvedli. Ukázali, co v nich je. Pak budeme analyzovat a dělat rozbor, co budeme ještě potřebovat. Ale kádr určitě bude z většiny poskládaný z toho, co tady nyní je.

Přicházíte z Vítkovic, i v minulosti jste působil ve druhé lize. Měl byste tedy mít dobrý přehled o hráčích, kteří by pro Jihlavu mohli být zajímaví a dostupní.

Myslím si, že je to tak. Ale bude důležité, na jaký post případně budeme hráče potřebovat. A není to jenom o tom. Jde o typologii hráčů, o ekonomické podmínky. Ale jak říkám, budeme vycházet z týmu, který máme k dispozici už nyní. S trenéry, realizačním týmem a sportovním ředitelem budeme rozebírat všechny možnosti, které budou. Jestli bude potřeba na nějakém postu posílit, nebo to necháme být.

Když zmiňujete sportovního ředitele, pana Jinocha, on je vaším předchůdcem v roli hlavního trenéra. Získával jste od něj nějaké informace o týmu? Budete potřebovat nové hráče poznat.

S panem Jinochem určitě budeme spolupracovat, stejně jako s Michalem Kadlecem, od kterého také nějaké informace budu mít. Ale já nechci nějaké škatulkování. Pro hráče je tu nová výzva - nový trenér. Takže nechci reference. Chci, aby se mi ukázali oni sami.