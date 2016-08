Můžeme hrát ještě lepší fotbal, říká kouč senzačního lídra ze Zlína

„Loni jsme byli nováčkem, letos jsme ostřílenější, v létě jsme doplnili mužstvo zkušenými hráči. Myslím, že to tak rychle nevyprchá, že to bude mít další vzestupnou tendenci,“ věří kouč Zlína Bohumil Páník, že se jeho celek vyhne jarnímu výpadku. „Mužstvo má svoji vnitřní sílu. Jsme schopni produkovat ještě lepší fotbal.“

Podruhé za sebou jste dobře odstartovali sezonu. V čem je kouzlo zlínské letní přípravy?

Řeknu to takhle. Byli jsme dobře nachystaní i na jaro, ale dostihl nás souběh okolností. Někde jsme utkání ovlivnit nemohli. Hodně zápasů jsme měli dobrých, akorát chybělo přelomit skóre na naši stranu. Dívám se hlavně na herní projev, ne jen na výsledek. Karvinou jsme teď porazili 3:0, ale výkon nebyl až tak extra. Zápas byl na vážkách, za bezbrankového stavu nám obrovsky pomohl gól.

Na Slavii jste přišli ve druhém kole o vítězství v šesté minutě nastaveného času. Neměl jste obavy, že to tým srazí?

Mužstvo vnímá i normální život. Hráči vědí, že život dává i bere a že stejné je to i ve fotbale. Poučí se z prohry a zase je to motivuje, aby příště vyhráli. Potom jsou silní také v civilním životě. Kteří to neprobendí, tak jsou třeba velice úspěšní podnikatelé.

Máte třináct bodů. Berete to tak, že vám chybí sedmnáct bodů k záchraně, nebo je to dobrý vklad, abyste hráli v lepší půlce tabulky?

Začnu tak, že nám schází těch sedmnáct bodů k udržení v lize. Ale myslím, že budeme přidávat. Mužstvo má chuť bojovat o nejvyšší příčky. I klub se nějak vyvíjí a má o nějaký stupínek vyšší cíle než loni.

Výtečné výsledky a výkony vám přináší i ztráty. V zimě zamířil do Slavie nejlepší střelec Železník, v úterý Poznar do Plzně. Jak se s tím srovnáváte?

Pokud je člověk zdravý a má čistou mysl, tak je jeho úkolem pořád v životě něco tvořit a pracovat. Bez Železníka nám úroveň hry nepadla, jen trochu zmizela produktivita. Otázka je, jak se mužstvo vyrovná s Poznarovým odchodem. Ještě než Poznar přestoupil, získali jsme Harbu, a možná přivedeme ještě někoho jiného. Obrovsky důležité je, že máme zdravé útočníky. Jordan s Diopem nám na jaře citelně chyběli. Sestavu jsme látali, jak se dalo.

Nerezignuje klub prodejem svých klíčových hráčů na možný atak pohárových příček?

Je dvojí cesta. Buď hráče prodáváte, inkasujete za ně a v rozpočtu vám to pomůže. Nebo jste nahoře, nakoupíte ještě dva tři dobré hráče, abyste tým zkvalitnili. Hráči potom vidí, že konkurence je velká a musí se ještě více snažit, aby si flek udrželi. Pak můžete do evropských pohárů dojít. Takovým způsobem pracuje Liberec. Cirkuluje tam obrovské množství hráčů, ale nakupují opravdu kvalitní hráče, kteří vykopou Evropskou ligu, a to jim přináší peníze.

Může to být návod pro Zlín?

Může to být jedna z cest do budoucnosti.

Ale zatím to tak nevypadá.

Také je potřeba se na to podívat opačně. Když nebudete hráče pouštět, tak trochu ztratí motivaci. Většina lidí má motivaci dostat se na lepší místo, i fotbalisté. Žene je to dopředu. Hráč na sobě pracuje, aby byl výborný a dostal se do lepšího týmu. To je evoluce. I kdybychom byli v pohárech, tak by nám hráče stejně brali ti silnější, jako Liberci. To je nekonečný a neuzavřený příběh. Mocnější a bohatší kluby si nakupují lepší a lepší hráče.

Kolik odchodů za sezonu by tým snesl?

Jeden, maximálně dva. Pak se vazby roztrhají. Pořád pracujeme, aby mužstvo bylo mentálně a vztahově správně postavené. Pak je to o návycích. S Karvinou to bylo dvakrát vidět, když jsme hráli naslepo balony do určitých prostorů, kde přitom nikdo nebyl. Nabíhající hráč tam má být, ale Holík s Jordanem nepočítali s tím, že je v daný moment zahlcený sprintem dozadu. Když je to tak, nevyčítám jim to. Ale když je to o lenosti běžet dopředu, dostane to hráč tvrdě najevo.

Zmínil jste Harbu. Ve Zlíně je to čtvrtý hráč z bývalé Jugoslávie. Jak zapadá do týmu?

Jordan, Živulič i Vukadinovič jsou povahově zdraví kluci. Věřím, že i Harba je správný člověk, který zapadne. Prvních pět dnů jsem to na něm viděl z výrazu jeho tváře, z jeho chování, z jeho postojů. Je obrovská výhoda, že mluví perfektně česky, tím má obrovský náskok. Myslím, že už je jedním z nás. Dokážu si představit, že s ním budeme dlouhodobě spolupracovat, pokud to potvrdí v herním výkonu.

Zvláště těšit vás teď musí Diop, že? Přišel v zimě jako posila, ale větší část jara promarodil.

Má velký potenciál, proto jsem ho chtěl do Zlína. Věřil jsem mu, že když bude zdravý, tak klub posune dál. Teď ukazuje, jaký je fotbalista. Když ho vidíte na tréninku, tak je to jenom o tom, jestli to umí prodat v zápase. Teď to přichází. Jsem rád, že jsme to všichni ustáli. Bolístky ho už přebolely, zvykl si na způsob našeho tréninku a hry. Ve třech posledních zápasech dal pět branek. Věřím, že bude pokračovat dál. Umí vjet do obrany s míčem i bez něho. To je jeho obrovská výhoda. S Jordanem jsou odlišní. Kterého z nich postavíme, záleží na strategii a soupeři. Sestava není jasná jako na jaře, kdy byla daná. Pak jsme měli problémy se střídáním. Dnes je lavička nacvaknutá. Je tam spousta hráčů, která by si zasloužila nastoupit.

Jak působíte na hráče, kteří musí na svoji šanci čekat na lavičce?

Když trénoval Guardiola první rok v Bayernu Mnichov, tak jsem od něho dostal knížku. Když jsem ji otevřel, hned mi padla do oka krásná stať, ve které hovoří ke všem hráčům. Přečetl jsem ji hráčům v přípravě na Karvinou, než jsem jim oznámil sestavu. Krásně na to pasovala. Rozhodující byla strategie zápasu. Chtěli jsme dát první gól, abychom mohli přejít do našeho způsobu hry, což se povedlo.