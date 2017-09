Crystal Palace mělo být jako Ajax. De Boera však vyhodili po 77 dnech

Epizodní angažmá na ostrovech bylo dokonce ještě kratší než de Boerovo předchozí: v Interu mu loni na podzim dali tříletou smlouvu, ale po 85 dnech ho čínští majitelé vyhodili.

Přitom jméno Frank de Boer je ve fotbale pojem. Bývalý hráč Barcelony, ikona amsterdamského Ajaxu, třetí v počtu reprezentačních startů za Nizozemí...

Rekordy, o které nestál Frank de Boer má za sebou nejkratší trenérské angažmá v historii Premier League. Vydržel jen čtyři zápasy.

Premier League. Vydržel jen čtyři zápasy. Frank de Boer je první trenér v historii, jehož tým v Premier League nevstřelil žádný gól .

. Crystal Palace pod vedením de Boera je prvním mužstvem od roku 1924, které prohrálo úvodní čtyři zápasy ligy bez vstřeleného gólu.



I jako trenér začal velkolepě. Z krize vytáhl svůj Ajax a po sedmi letech bez titulu s ním ligu vyhrál čtyřikrát v řadě. Zato poslední dvě trenérská angažmá, to byla katastrofa.

V Interu skončil po čtrnácti zápasech, z nichž sedm prohrál včetně souboje v Evropské lize na Spartě. A angažmá v Crystal Palace? Čtyři ligová kola, čtyři porážky, žádný vstřelený gól, poslední místo.

„Ne, není čas panikařit,“ tvrdil ještě minulý týden de Boer po sezení s šéfem klubu Stevem Parishem. Ten sedmačtyřicetiletého Nizozemce vybral jako nejlepšího ze sedmatřiceti kandidátů. Zřejmě špatně. Nebo mu jen nedal dostatečný prostor?

„Chceme evoluci,“ hlásil nejprve. „V posledních dvou sezonách jsme na domácím hřišti patřili k nejhorším, jednou bychom na to mohli doplatit,“ upozorňoval, a proto najal de Boera.

„Mám v sobě DNA Ajaxu, které chci dostat sem. Chceme hrát technický fotbal, dominovat na hřišti, hrát atraktivně,“ plánoval bývalý vynikající obránce na začátku sezony.

Poslední vzkaz Frank De Boer na Instagramu „Je mi líto toho rozhodnutí. Chtěl bych přesto hlavně poděkovat hráčům, realizačnímu týmu a fanouškům za jejich podporu. Hodně štěstí do budoucna.“

Že to nebude tak jednoduché, naznačila už jasná domácí porážka 0:3 s nováčkem Huddersfieldem v úvodním kole. Následovaly nezdary v Liverpoolu (0:1), se Swansea (0:2) a naposledy s Burnley (0:1). Ta sice přišla po zlepšeném výkonu, který zazdila jen zbytečná individuální chyba, ale ani to vedení neobměkčilo, stejně jako postup v Ligovém poháru přes druholigový Ipswich.

Ba naopak, podle informací BBC už nový trenér ztratil důvěru vedení už dva týdny před vyhazovem. Šéfové Crystal Palace prý dokonce kontaktovali Roye Hodgsona, bývalého kouče anglické reprezentace, a nepřímo tak přiznali vlastní omyl.

De Boer byl už šestým trenérem klubu za posledních pět let, prvním cizincem. Jména jako Tony Pulis, Neil Warnock, Alan Pardew či Sam Allardyce, jenž tým loni v Premier League zachraňoval, patří do typické anglické školy. To De Boer měl představovat změnu.

„K Samovi mám obrovský respekt, ale tým pod ním hrál tak, aby přežil,“ řekl nizozemský trenér o Allardyceovi, když po něm Crystal Palace přebíral. „My teď chceme něco nového, chceme se posunout a hrát atraktivně,“ doplnil.

Na nic z toho však nedostal čas.