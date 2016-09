Klidný nejsem nikdy, ale mužstvu věřím, říká Jarolím před kvalifikací

Jarolím se národního mužstva na plný úvazek ujal 9. srpna, před týdnem oznámil svou první nominaci, ve středu vedl tým v přípravě proti Arménii, kterou Češi porazili jasně 3:0. Navíc podali velmi dobrý výkon.

„Odhodlání je velké, nálada je dobrá. Snad nám to ten nedělní večer nezkazí,“ poznamenal kouč s úsměvem.

Jste klidný, když vám vyšla příprava? Nebo jste před prvním soutěžním utkáním spíš nervózní?

Klidný nejsem nikdy. Ale tím nechci říct, že bych mužstvu nevěřil. Naopak, věřím, že na Arménii navážeme. Všichni odehráli jen poločas, takže bude důležité, abychom byli i efektivní. Měly by se objevit fáze, kdy budeme mít hru pod kontrolou, abychom si trochu odfrkli a počkali na správný moment a udeřili.

Je to první zápas kvalifikace. Jak velkou má podle vás důležitost?

Vstup do kvalifikace, navíc doma, se soupeřem, který má podobné ambice jako my. Z tohoto pohledu je to hodně důležité utkání.

Kvalifikace na mistrovství světa je těžší než na Euro, protože postupuje jen první a druhý má šanci na baráž. Jak vidíte boj o postup?

Jasný favorit je Německo, ale proč se nepokusit potrápit i je. O to víc bude záležet na tom, kolik bodů se nám podaří získat se soupeři, kteří mají ambice bojovat o druhé místo. Bude to těžké, ale musíme udělat maximum, abychom uspěli.

Severní Irsko jako účastník červnového mistrovství Evropy na rozdíl od Česka postoupilo do osmifinále. Jak byste jeho tým charakterizoval?

Nerad bych se spletl, ale všichni víme, že jsou nebezpeční při standardkách. Sedmdesát procent gólů dávají ze vzduchu. A pozor na jejich rychlé protiútoky, ty musíme zachytávat. Otázkou je, jestli proti nám nasadí vysokého Laffertyho, který míče podrží a sklepává, nebo brejkového útočníka. Věřím, že jejich zbraně dokážeme eliminovat. Nesmíme dělat zbytečné fauly, ale co se týče agresivity, tak se soupeři musíme vyrovnat.

Z týmu vám vypadl zraněný Frýdek. Proti Arménii jste nasadil dvaadvacet hráčů, každého na poločas. Už máte o sestavě jasno?

Čekal jsem, kdy ta otázka přijde... Ale vážně, na pár pozicích řešíme, jestli ten nebo ten. Ale spíš už jasno mám. Ještě bych chtěl zmínit...

Povídejte.

Důležité je, aby i náhradníci byli pozitivně naladění a ukázali jsme, že držíme pohromadě. Nemáme jen jedenáct hráčů, ale třiadvacet.

Zachováte stejné rozestavení jako proti Arménii, čili s dvěma útočníky?

Rád bych vám to řekl, vážně. Ale neodkryli bychom zbytečně karty? To by nebylo moc taktické, co myslíte?

Není vyprodáno. Co byste vzkázal fanouškům, kteří váhají, jestli jít na stadion nebo zůstat doma?

Že bychom byli moc rádi, pokud by nás přišli podpořit. Když máte v hledišti co nejvíc lidí, kteří vám věří a povzbuzují, tak je to velká pomoc. Já můžu slíbit, a to mluvím za celé mužstvo, že uděláme všechno, abychom zápas zvládli.