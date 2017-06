Sesypalo se to, je to velké rozčarování, řekl Jarolím. Ale proč vlastně?

Čím si vysvětlujete, že se po norské penaltě všechno změnilo?

Kdybychom před tím vyřešili brejkovou situaci tři na jednoho, mohlo být všechno jinak. Ještě Tomáš Souček měl smůlu, že trefil břevno. A pak... Sesypalo se to jako domeček z karet.

Ale proč?

To jsem úplně nepochopil. Bránění bylo špatné, odkrývali jsme prostory, oni se nám dostávali za záda.

Nazval byste to chaosem?

Bylo to absolutně bez organizace. Asi se na nás podepsala nedůslednost před penaltou. Ale jedna chyba přece neznamená, že pak přihrajeme soupeři, aby šel ve dvou sám na bránu.

Od koho byste čekal, že zavelí, ať se mužstvo vzpamatuje?

Řekl bych, že zkušených hráčů tam máme dost.

Ten nejzkušenější, kapitán Tomáš Sivok, nahrál soupeři do absolutní šance. Dva Norové běželi sami na brankáře Vaclíka.

To jsou šoky. Člověk tomu v danou chvíli ani nechce věřit. Právě z chyb jsem nejvíc smutný. Školáckých chyb bychom se na úrovni reprezentace dopouštět neměli.

Ukázalo se, že stoperská dvojice je nejbolavější místo současného týmu?

Bohužel. Věřil jsem, že stopeři (Brabec a Sivok) odehrají dobrý zápas, ale dobré to nebylo, to jste viděli sami. Jsem zklamaný.

Zatímco Severní Irové gólem v nastavení vyhráli v Ázerbájdžánu, vy máte jen bod z Norska. Takže na Iry ztrácíte už čtyři body a před sebou zápas s Německem...

Samozřejmě se to všechno zkomplikovalo, přišli jsme o vedení, o další body. Musíme teď vyhrát, co se vyhrát dá.

Myslíte, že máte dostatečně odolný tým?

Musím říct, že nám neprospěla nucená střídání. Jarda Zmrhal musel jít dolů už v první půli. Nastoupil Jakub Jankto a představoval bych si od něj, že to bude lepší. Pak musel střídat Vláďa Darida, takže další ztráta. Michal Krmenčík byl po té své chybě (chvíli po přestávce zkazil nadějný brejk) dá se říct mimo. Láďu Krejčího chytaly křeče, Bořkovi Dočkalovi docházely síly.

Mimochodem, nečekal jste od Dočkala víc? V pondělním přáteláku v Belgii hrál daleko přesněji.

Vím, že dokáže být pro mužstvo ještě platnější. Zdobí ho, že ty klíčové situace umí vyřešit přesně.

Začíná letní přestávka. Budete pak hledat další hráči do národního týmu?No... Kdyby bylo kde brát, všechno by bylo snazší. Teď po mně nechtějte velký rozbor, je bezprostředně po zápase. Zaprvé musíme dohrát kvalifikaci, odepsané to není! A pak budeme pracovat i s výhledem, co bude dál.