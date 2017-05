Svět je už zase v pořádku. Ale strach jsme měli, přiznal trenér Hašek

Od chvíle, kdy se Martin Hašek stal trenérem Bohemians, jsou pozápasové tiskové konference v Ďolíčku pokaždé o něco delší. Sedmačtyřicetiletý kouč mluví rád. A mluví zajímavě.

Tentokrát se dokonce mezi novináře vrátil ještě po tiskovce. „Zapomněl jsem ještě poděkovat trenérovi, kterého jsem tady střídal. Já tu s týmem udělal sedm bodů, ale Miroslav Koubek jich měl jedenadvacet. A to vážně není jednoduché, to mi věřte,“ sdělil.

A o čem mluvil s novináři předtím?

O jistotě záchrany: „Když jsem přišel do Bohemky, hned jsme zvládli vítězně utkání s Jihlavou, navázali jsme výborným výkonem v Boleslavi, kde jsme sahali po třech bodech, ale na konci jsme neproměnili penaltu. Měl jsem pocit, že tu sezonu dohrajeme v klidu, ale pak najednou začaly lapálie. Přibývali zranění a vykartovaní hráči, Kabajev nám odjel pro vízum a nevracel se. Někteří lidi říkali, že se všechno rozhodne až v utkání s Karvinou, já jim nevěřil, nechtěl jsem si to připustit, ale nakonec měli pravdu. Úspěch a neúspěch v celé sezoně se smrskl do jediného zápasu.“

O přípravě na zápas s Karvinou: „Bylo to složité. Pro hráče, realizační tým, pro všechny. Celý týden jsme pracovali na tom, abychom zachovali chladnou hlavu, ale když jsme měli den před zápasem mítink, všichni jsme si nahlas přiznali, že máme obavu, strach, že se to nemusí povést. Vždyť je to jen sport. Věděli jsme ale, že nás ten strach nesmí ovládnout, naopak měl být naším pomocníkem, abychom podali lepší výkon, a to se nám povedlo. Proto jsme to utkání zvládli. Všem nám dneska spadl velký balvan ze srdce.“

O rozhodujícím momentu utkání: „Hned na začátku, Tomáš Fryšták chytil obrovskou šanci Wágnera... Kdyby jsme prohrávali, to by byla další prověrka našich mentálních schopností. Naštěstí jsme pak dali gól my, přidali druhý a klidně jsme mohli v poločase vést tři nula. O poločase jsme si řekli, abychom zůstali maximálně aktivní, což se nám bohužel úplně nepovedlo. Začali jsme bránit, ale to je asi logické. Na konci při nás stálo i štěstí, když soupeř trefil břevno.“



O krásném gólu Dostála: „Když sem viděl standardku, říkám si: proč to rozehrává Dostál? Ale sotva jsem to dořekl, krásně to tam zapadlo. Bylo to skvěle kopnuté. A pro nás ten gól znamenal velkou úlevu, nadšení, protože jsme šli do vedení dva nula a nebylo tam už to bezprostřední ohrožení.“



O kapitánu Krchovi: „Musím ho vyzdvihnout, on hrál dneska s prasklým meniskem. Od zápasu v Liberci byl mimo, na tvrdém hřišti se mu to tam rozdráždilo, měl to s největší pravděpodobní načaté už od zimy. Dostal injekce, zlepšilo se to až na poslední chvíli, poprvé šel do tréninku ve středu, prý se cítil skvěle, ale mně se to nezdálo. Nakonec jsme se rozhodli ho postavit, ale nebylo to jednoduché. Pro nás i pro něj... Když víte, že hrajete s prasklým meniskem, to si opravdu nemůžete pískat.“

O útočníkovi Kabajevovi: „Byl nebezpečný, dal gól a moc nám pomohl. Ale je pravda, že zatím není schopný ty své akce opakovat tak často, jak by měl. Nemá natrénovano. V prvním poločase má sílu, ve druhém poločase zdechne. Ale když vidí balon a bránu, tak zatím jde, je silný a má velké srdce. Věřím, že když bude mít kontinuální dobrý trénink, tak bude ještě lepší. I když nevím, kde jsou jeho možnosti, protože jsem ho pořádně ani neviděl. Já jsem tady měsíc a půl a on byl měsíc pryč kvůli vízům.“

O výsledcích na ostatních stadionech: „Příbram v Jihlavě mě vzhledem k našemu zápasu ani nezajímala, ale věděl jsem, že Sparta vede v poločase dva nula. My vedli taky dva nula, tak si říkám - je to „save“. Pak jsem dostal informaci, že je to na Spartě už tři nula, takže když skončil zápas, myslel jsem, že jsme zachránění. A najednou mi řekli, je to je tři dva a pořád se hraje! Uf. Takže z hrušky zase rychle dolů... O to větší úleva to pro nás byla, když se ten výsledek na mobilu přepnul z červeného na černý, když byl definitivně konec.“

O rozdílném podzimu a jaru: „V létě odešel trenér, kádr se skládal, chvíli si to sedalo. Ale nakonec se udělalo skvělých osmnáct bodů. Na jaře se začalo prohrávat, protože tu byli zranění, odešel silný hrotový útočník Holenda a Bohemka prostě nemá tak široký kádr, aby se s tím vypořádala. A navíc když chytnete negativní sérku, myslím sérii, to mají problémy zastavit i daleko silnější mančafty. Zato když se daří, stačí hrát tak na tři čtvrtě plynu a vyhráváte. Pro mě je důležitý, abychom teď Bohemku posouvali výš. Na klub se v posledních letech valí problémy zleva zprava. Konkurzy, stadion, tři Bohemky... Ale teď je to vyřešené, je tady prostor konečně v klidu pracovat a posouvat Bohemku tam, kam historicky patří. Fanoušci si to zaslouží.“